Director DGII sobre renovación del marbete: "La gente está dejando todo para última hora"

El director de la Dirección General Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez, advirtió este martes sobre la lentitud que se ha registrado en la renovación del impuesto de circulación vehicular (marbete), que vence el próximo 31 de enero de 2025.

"Está un poquito más bajo que los años anteriores. La gente parece que está dejando todo para última hora, como sucedía anteriormente", dijo el titular de la DGII.

Ante los beneficios económicos que ha recibido una gran parte de la población, como el doble sueldo, Valdez llamó a los conductores a que aprovechen ese dinero y renueven el marbete.

Preguntado sobre la extensión para el pago de ese impuesto, Valdez respondió: "No. Nunca prórroga. En los cuatro años que tenemos al frente (de la DGII) nunca se ha dado prórroga para el marbete".

El marbete tiene un costo de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta el 2019; y RD$3,000 para los vehículos fabricados del 2020 en adelante.

La DGII ha establecido las mismas sanciones por la falta de renovación en el plazo fijado: RD$2,000 de recargo a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025; RD$2,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 (RD$2,000 por concepto de sanción por no renovación + RD$100 por concepto de cesación administrativa).

Y RD$3,100 a vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores (RD$3,000 por concepto de sanción por no renovación + RD$100 por concepto de cesación administrativa).