Déficit comercial alcanzó en septiembre US$12,764.5 millones

Entre enero y septiembre el comercio de la República Dominicana en los mercados internacionales alcanzó la cifra de US$ 32.177,86 millones. De estos, las importaciones representaron un 69,83% y las exportaciones un 30,16%.

Las importaciones para este período sumaron un valor de US$ 22.471,18 millones, un 4,62% más que en 2023, en igual margen de tiempo. El 82,75% de estas importaciones (US$ 18.594,48) ingresaron bajo el régimen de despacho a consumo, el 16,92% (US$ 3.803,03) por zonas francas y el restante 0,33% (US$73,66)por otros regímenes.

En cambio, las exportaciones en los primeros nueve meses de este año lograron la cifra de US$ 9.706,68 millones, lo que refleja un aumento del 6,96%, con relación a igual período el año pasado, y su composición fue un 66 ,94% desde las zonas francas. , el 30,54% por el régimen nacional, el 2,19% a admisión temporal y el restante 0,33% por reexportación. El déficit de la balanza comercial, de acuerdo con las estadísticas que ofrece la Dirección General de Aduanas en su boletín de comercio, se estima en US$12.764,5 millones.

Menos importación de materias primas

Del total importado, el 46,24% (US$10.389,83 millones) fueron bienes de consumo, el 35,99% (US$8.086,93 millones) de materias primas, mientras que el restante 17,78% (US$ 3.994,42 millones) bienes de capital.

Los bienes de capital y bienes de consumo reflejaron un crecimiento de 11.02% y 2.59% respectivamente, mientras que las materias primas disminuyeron un -0.46%, siendo las de mayor caída: grasas y aceites animales y vegetales, carbón mineral, tabaco sin elaborar, productos químicos inorgánicos, maíz a granel.

Uno diez países concentran el 75,62% del total de las importaciones, y de estos dos abarcan el 52,01%, Estados Unidos con un 33,8% y China con 18,07%.

Este año, el comercio importador desde Trinidad y Tobago refleja un incremento inusual de un 308.26%, lo cual se debe a mayores niveles de importación de gas natural, según al “Data Market” de ProDominicana.

Otros mercados mostraron variaciones positivas como España, México, Alemania y Japón, pero en porentajes moderados.

Bienes no metales

De los US$ 9.706,68 millones exportados por el país en los primeros nueve meses de este año, el 42,82% pertenece a bienes de consumo, el 34,27% a materias primas, mientras que el 22,91 % restante de bienes de capital.

De este total exportado, el 66,94% es del régimen de zona franca, el 30,54% del régimen nacional, el 2,19% a admisión temporal y el restante 0,33% a reexportación.

El 51,50% de lo exportado por zonas francas pertenece a bienes de consumo, el 33,17% a bienes de capital, mientras que el 15,33% restante a materias primas.

En el caso de las nacionales el 57.68% corresponde a bienes no metales, mientras que el 42.32% restante es de bienes metales, entre estos el 36.24% pertenece a oro y plata.

Los países de destino del régimen nacional que concentran el 82,24% se encuentran Suiza, India, Estados Unidos, Haití, Puerto Rico, China, Países Bajos, Jamica, Cuba y Corea del Sur. Sin embargo, el 51,65% va a tres mercados: Suiza (17,86%), India (17,48%) y Estados Unidos (16,31%).

US$6.498 exportan las zonas francas

Las zonas francas establecidas en el país lograron aumentar sus exportaciones un 7,65% entre enero y septiembre, respecto a igual período del 2023, alcanzando un volumen de US$6.498,09 millones.

El 90.20% de estas exportaciones tienen como países destino a Estados Unidos, con una participación del 72.48%, seguida por Puerto Rico (4.75%), Haití (3.59%), Países Bajos (2.80%), China (1.78%), Alemania. . (1,43%), España (0,97%), Bélgica (0,89%), Italia (0,76%), Reino Unido (0,76%). El resto de los países representa el 9,80%.