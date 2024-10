Director del INEC afirma "reforma fiscal castiga la cultura sin necesidad"

El director del Instituto de Estudios Caribeños (INEC), Dr. Dario Tejeda, afirmó que el proyecto de reforma fiscal sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional castiga al sector cultural, en vez de beneficiarlo.

Tejeda, quien fue elegido recientemente en Brasil como presidente para Latinoamérica de Asociación Mundial de Estudios de Música Popular, sostuvo que esta reforma tributaria castiga la cultura sin necesidad.

"La cultura no representa una carga fiscal para el Estado. Entre otras cosas, porque la Ley de Mecenazgo nunca se pudo ejecutar: ni uno solo de los proyectos aprobados por concurso pudo tan siquiera iniciarse", refiere en unas declaraciones enviadas a los medios de comunicación.

Expuso que desde hace años, el Gobierno ha venido reduciendo los presupuestos y programas destinados al sector cultural, algo que dijo ha llevado a este sector a un penoso estado de precariedad, empezando por el bajo presupuesto del Ministerio de Cultura, que en vez de incrementarse, cada año se reduce.

Dijo que actualmente, los recursos que se destinan al sector apenas representan el 0.33% del presupuesto nacional, cuando las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomiendan que no baje del 1%.

Un error del Gobierno

El culturologo aseguró que es un error del Gobierno desincentivar el aporte de los contribuyentes al desarrollo cultural.

"El Gobierno no debe fomentar la desfinanciación de la cultura, sino al revés: debe incrementar sus aportes al sector, pero además, debe fomentar que el sector no estatal también contribuya con la mejora cultural del país, la protección de sus bienes culturales y una mayor dotación de servicios culturales como los que ofrecen los museos, las bibliotecas y las organizaciones que organizan festivales artísticos y exposiciones de arte, que protegen las tradiciones culturales, realizan publicaciones y otorgan premios, entre otras muchas iniciativas no lucrativas", expuso firmemente Tejeda.

Destacó que, en vez de ir en contra de las organizaciones culturales, el Estado debe favorecer sus trabajos, pues sostuvo que en muchos ámbitos sociales y territoriales estas hacen el trabajo que el Estado debería hacer, pero no hace. "En otras palabras, el sector cultural no estatal complementa al Estado, llenando los vacíos que este deja en la sociedad", puntualizó.

Reforma Vs. Estrategia Nacional de Desarrollo

Tejeda apuntó que en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Estado se propuso “recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global”.

Para lograr ese propósito, indicó, el Estado se planteó, prioritariamente, “Desarrollar y consolidar un Sistema Nacional de Cultura”, “Fortalecer, desarrollar y difundir con sentido de equidad la diversidad de procesos y manifestaciones culturales del pueblo dominicano” y “Promover la descentralización en la intervención cultural gubernamental”.

Aseguró que al proponer al Congreso Nacional eliminar los incentivos al sector, el Gobierno golpea sin necesidad a quienes contribuyen a sostener los museos, las manifestaciones artísticas y las industrias culturales y creativas de la nación, y se aparta de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de los propósitos de la Ley de Cultura.

"Si la reforma fiscal es para recaudar más, entonces debe contemplar aportar más a la cultura, en vez de condenarla a recibir menos apoyo. En vez de desincentivar, el Estado debe promover una sólida estructura nacional de fomento cultural.

¿Cómo financiar el desarrollo cultural del país?

Al abordar el tema de la cultura en la reforma fiscal, Dario Tejeda sostiene que la pregunta que el gobierno y los legisladores deben responder es: ¿cómo financiar el desarrollo cultural del país?

Dijo que la respuesta ineludible es que el Estado es el órgano rector del sector cultural, y constitucionalmente es el principal responsable de asegurar los derechos culturales de la ciudadanía y el desarrollo cultural de la nación.

Agregó que para lograr eso, el Gobierno nunca ha estado, no está, ni estará solo. "El Gobierno no es un llanero solitario de la cultura. Para promover esta, el Estado, además de establecer un sistema nacional de cultura por medio del ministerio del ramo, requiere del apoyo de los contribuyentes, ya sean personas físicas o empresas", sostuvo.

Régimen de Promoción Cultural

Dario Tejeda expuso que la mejor manera de hacerlo es institucionalmente, estableciendo un Régimen de Promoción Cultural, como existe en muchos países.

"Esta sería una vía de articulación pública-privada en el sector cultural, para canalizar recursos hacia los museos, proyectos de protección de patrimonios culturales, programas de arte, de incentivos del amor al libro y la lectura, cuidado de bibliotecas, premiaciones y publicaciones, entre muchas otras iniciativas ciudadanas en cultura", indicó el experto en temas culturales.

Detalló que para establecer ese régimen de promoción cultural ya el Estado dominicano tiene en su legislación la base económica que le puede dar soporte: se trata de la Ley 11-92 del Código Tributario. Este contempla una deducción impositiva de hasta el 5 % de la renta neta imponible a contribuyentes en sus aportes a proyectos de beneficio público no lucrativos. Este porcentaje es liquidable anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

¿Qué se necesita para poner en ejecución esa disposición del Código Tributario? Tejeda refirió que se necesita una plataforma institucional para implementarla, y un marco regulatorio (un reglamento) que establezca el modelo de gestión para el trabajo de la plataforma.

"La unidad ejecutora de esa plataforma de promoción cultural debe estar presidida por el Ministerio de Cultura, pero debe estar integrada, además, por los ministerios de Hacienda, vía la DGII, y de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd). Esta articulación interinstitucional puede asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas culturales desplegadas", insistió el director del INEC.

Agregó que el régimen de promoción cultural debe abarcar a los ayuntamientos, para apoyar proyectos locales de desarrollo cultural, destinando a este un mínimo de 3% de los ingresos municipales.

"Eso contribuiría a desconcentrar la cultura de las ciudades principales, y a promover la diversidad cultural del país integrando más las provincias y municipios al quehacer cultural, a fomentar la equidad territorial y el sentido de pertenencia a la nación", enfatizó.

Asimismo, propuso que en el régimen de promoción cultural también sea integrada la comunidad dominicana en el exterior, apoyando proyectos culturales de la diáspora a través de las instituciones públicas ya existentes; el Instituto para los Dominicanos en el Exterior (INDEX) y la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior (DCDEX).