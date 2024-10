ANJE pide a legisladores escuchar a todos los sectores antes de aprobar reforma fiscal

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) expresó preocupación por la premura en que el Congreso conocerá el proyecto de Ley de Modernización Fiscal depositado por el Gobierno ante el Congreso Nacional.

En un comunicado, Anje pide que “a través de los mecanismos de participación dispuestos por el Congreso, sean escuchadas las posturas de la sociedad y se tomen en consideración los argumentos técnicos y económicos planteados”.

Aunque considera loable el intento de establecer un sistema tributario que responda a las demandas sociales del país, dice que la propuesta no refleja los principios de integralidad, equidad y consenso entre todos los sectores.

A continuación el comunicado íntegro

ANJE aboga por un proyecto de reforma fiscal integral y participativo

Santo Domingo.- Desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), vemos que el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal refleja una intención loable del gobierno en generar un sistema tributario que le permita hacer frente a las inversiones sociales que demanda el país. Sin embargo, la misma no responde a los principios de integralidad, equidad y consenso con todos los sectores, que fueron planteados como la base de la Reforma.

Recordemos que, de conformidad a la Ley Orgánica núm. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, esto ha sido una demanda que debía ser atendida desde hace muchos años como un Pacto Fiscal Integral que resultara del consenso entre las fuerzas políticas, económicas y sociales, que promueva el crecimiento económico, que impulse el desarrollo humano en el largo plazo, y no atente contra la competitividad. Tal diálogo no ha sido generado en la actualidad de manera abierta y transparente.

En ANJE sabemos que esta iniciativa responde a una necesidad urgente de mejorar las condiciones de vida de la población y de fomentar el desarrollo de los sectores productivos del país. La propuesta esbozada no parece reflejar que todo lo descrito anteriormente sucederá y tampoco parece reflejar que se podrán lograr los objetivos que se persiguen. Al día de hoy la sociedad no cuenta con los análisis de factibilidad económica realizados por el gobierno para las propuestas de derogación de leyes y modificación del Codigo Tributario, o de existir, no se han hecho públicos.

En vista de que el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal ya ha sido depositado en el Congreso Nacional, hacemos un llamado a los legisladores para que, a través de los mecanismos de participación dispuestos por el Congreso, sean escuchadas las posturas de la sociedad y se tomen en consideración los argumentos técnicos y económicos planteados.

Finalmente, hacemos un llamado de atención sobre la cantidad de reformas estructurales que se están considerando simultáneamente en los distintos poderes del Estado en un corto período de dos meses. Consideramos que esta situación genera incertidumbre tanto en la ciudadanía como en los diversos sectores productivos. Desde ANJE, reiteramos que la planificación y la visión de largo plazo son elementos cruciales para articular medidas y proyectos que impacten positivamente y de una manera sostenible a nuestra nación.