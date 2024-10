Adoexpo presenta nominados para premios exportadores del próximo martes

La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) dio a conocer los nominados para la edición 2024 de los Premios a la Excelencia Exportadora, que serán entregados en una ceremonia el próximo martes 8 de octubre, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

La presentación de las entidades que optan por estos galardones se llevó a cabo en un encuentro presidido por la vicepresidente ejecutiva de Adoexpo, Roselyn Amaro Bergés, con la asistencia de miembros de la junta directiva, representantes y ejecutivos de las empresas nominadas, representantes del sector público y empresas patrocinadoras.

Nominados a los premios

En la categoría “Gran Exportador Dominicano” fueron nominadas las empresas Cana Group, Corporación Minera Dominicana, Grupo Bocel, Grupo Diesco Metaldom, Nestlé Dominicana y Ron Barceló; mientras que en el renglón “Excelencia Exportadora Industrial” las nominadas son: Cervecería Nacional Dominicana, Cilpen Global Business, Domicem, Halka Industrial, Laboratorios Rivas y Laboratorios Rowe.

Para la categoría “Excelencia Exportadora Zonas Francas” se postularon CEA Global Dominicana SRL, Intellisys D. Corp, y Tabacalera de García.

En la “Excelencia Exportadora Agropecuaria” compiten Dominican Tropical Fruits y Nahshar Produce; en tanto en la “Excelencia Exportadora PYME” están nominadas Coral Turquesa Accessory, Deya By Dewi Peña, Fruggies. Grupo RR&T y Textilab (Angie Polanco).

Asimismo, figuran entre los nominados para la mención “Economía Naranja: Industria Creativa”, las compañías A Brandea EIRL, Brifer Media Group, DACD Metal, Ghidora, Switch Media (Switch Havas), Umami Creadores y You are the lab.

También, dentro de la mención “Economía Naranja: Industria Musical”, los nominados son: las empresas Caribe Alternativo, Focus Marketing Group y La Oreja Media; y por el premio en la mención “Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)” las nominadas son: GetComponent y Growing Success Consulting.

Valoración

Amaro Bergés precisó que estas empresas lograron destacarse por su crecimiento sostenible, innovación en sus procesos y expansión hacia nuevos mercados internacionales.

Las seis categorías que serán reconocidas son: “Gran Exportador Dominicano”, “Excelencia Exportadora Industrial”, “Excelencia Exportadora Zonas Francas”, “Excelencia Exportadora Agropecuaria”, “Excelencia Exportadora PYME” y “Excelencia Exportadora Servicios Modernos”.

La vicepresidente ejecutiva de Adoexpo explicó que esta última categoría se incluyó por un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y Adoexpo, con el objetivo de impulsar los servicios modernos.

Esta categoría incluye menciones especiales para la “Economía Naranja”, y este año esta mención tiene dos subcategorías: industria musical e industria creativa; y otra mención para empresas que exportan servicios de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).

Además de los galardones principales, Adoexpo entregará reconocimientos especiales en los renglones servicio al sector exportador (sectores público y privado), servidor público, servidor público en el exterior, medio de comunicación y periodista.

Amaro Bergés señaló que esta es la trigésima octava edición de Los Premios a la Excelencia Exportadora, y estos representan una oportunidad para destacar los logros del sector exportador dominicano, que va en ascenso, jugando un papel clave en el crecimiento económico del país.

La ceremonia de premiación contará con la presencia de importantes figuras del ámbito empresarial, político y académico, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del año para el sector exportador.

Los Premios a la Excelencia Exportadora, organizados anualmente por Adoexpo, no solo celebran los logros de las empresas individuales, sino que también promueven la importancia de las exportaciones para la economía dominicana y su impacto en el bienestar social del país.