Canasta familiar “por las nubes” y un pueblo que pide que cumplan las promesas

Las amas de casa luchan con los altos costos de la canasta familiar porque dicen que en ocasiones deben pedir dinero prestado para subsidiar las necesidades del hogar, esto con relación a las declaraciones de Luis Abinader, donde dijo que la República Dominicana es el tercer país con la canasta básica más económica de Centroamérica y el Caribe.

En un recorrido realizado por reporteros de LISTÍN DIARIO por los mercados de La Duarte y Villa Consuelo, además de visitar algunos sectores del Distrito Nacional, donde las amas de casa dicen sentirse abandonadas por el gobierno debido a las promesas sobre bajar el costo de la canasta familiar.

Clara Arias, de 73 años, dijo que el precio de la canasta familiar ha elevado su costo y por su situación de salud esta no le permite alimentarse como lo requiere a pesar de contar con la ayuda de sus hijos con la compra de sus medicamentos.

"El costo de la canasta familiar está por las nubes, yo no tengo marido y vivo sola; soy diabética, hipertensa y lo poco que me dan mis hijos que son RD $10,000 quincenal y no me da para nada, y mi hijo me compra los medicamentos. Yo pensé que este presidente iba a hacer algo por nosotros los envejecientes y no ha hecho nada, que vaya a los barrios para que vea a los ancianos en las calles sin desayunar", expresó Arias mostrándose molesta por las promesas incumplidas.

Otra ama de casa es Pamela Guante, madre de cuatro niños, quien cuenta con poco presupuesto para subsidiar las necesidades de sus pequeños a pesar de contar con la ayuda de los padres de los niños.

"Todo está caro, antes con RD$500 se compraba de todo, ahora no se compra nada, en mi casa somos cinco y yo gano RD $12,000 trabajando en una banca, más que los padres de los niños me ayudan con RD$3,000 y no me da para nada con cuatro hijos", manifestó Guante, indignada por no contar como el suficiente dinero para los gastos de sus hijos.

Mercado Nuevo de La Duarte

Víctor Méndez dijo que se suple su hogar cada dos semanas y la canasta familiar básica se encuentra con precios elevados. "Cada dos semanas hago una compra de RD$13,000 a RD$15,000 en lo básico. Todos los productos de consumo masivo van subiendo y no dejan de subir; yo lo que voy a mi casa a desayunar y cenar porque como en el trabajo", aseguró Méndez, quien es comerciante en el mercado.

En una acalorada discusión, los consumidores expresaban su parecer sobre los costos de los alimentos y los salarios con los que cuentan las familias dominicanas con las que para culminar el mes deben pedir dinero prestado.

Mercado Villa Consuelo

Mayra Ortíz, quien se encontraba comprando los ingredientes para la comida, dijo que su presupuesto para las compras de cada día no le alcanza y solo compra algunas cosas para apoyarse de las cosas que le van quedando de la semana.

"Los precios están muy altos, yo vengo a comprar con RD$1,000 y me voy prácticamente sin nada y en mi casa solo somos tres personas. Compre RD$400 de pollo, dos o tres cosas y ya se acabó el dinero; el presidente que nos ayude, que el dinero no da para nada", afirmó Ortíz, mirando su bolsa plástica donde cargaba los pocos ingredientes para lo que le alcanzaba.

Asimismo, María Dolores Martínez, dijo indignada que la ayuda de la tarjeta Supérate no da alcance para cubrir las comidas de una familia dominicana. "El costo de la canasta familiar está muy elevado, en mi casa somos cinco personas y avances el dinero no da; el presidente lo que debería de subir la ayuda de la tarjeta porque RD$1,600 no da para nada, se va en un día de comida para personas que no coman mucho, pero no para una familia con varios niños", dijo Martínez, molesta por no contar con la ayuda.

Recordar que el presidente Luis Abinader expresó en La Semanal desde Nueva York que la canasta familiar de República Dominicana es la tercera más económica de Centroamérica y el Caribe; esto a pesar del impacto de la inflación mundial en el país.

"Éramos la tercera más cara hace unos seis años y ahí están los datos. Estos no son datos nuestros, son del organismo de control del consumidor; claro, ha habido una inflación, han subido los precios en todo el mundo, han subido aquí en Estados Unidos", señaló el mandatario.

En respuesta a las declaraciones del jefe de Estado, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, dijo que lamenta que Abinader no haya visitado el centro de venta de alimentos para sustentar su afirmación.

El miembro del Comité Político del PLD sostuvo que la realidad de los precios de los productos básicos resultan "inalcanzables"; para los ciudadanos, "me permito sugerirle que no se deje llevar por los funcionarios que le dicen eso", agregó.

García manifestó que su planteamiento se basa en una información proporcionada por la prensa donde se dan a conocer los datos oficiales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), donde se dio a conocer que a nivel nacional la canasta básica se sitúa en RD$45,494.6.

"Consideró que el mandatario debería realizar visitas esporádicas a los establecimientos en los que se venden alimentos para evitar ser engañados por sus propios funcionarios", expresó.