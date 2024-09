Gobierno da 15 días de plazo para entregar declaración de patrimonio

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que otorgarán un plazo de 15 días para que los funcionarios de su gobierno depositen su declaración jurada de bienes y de no hacerlo, serán suspendidos y de no cumplir en una nueva quincena, serían cancelados.

Así lo informó el mandatario en La Semanal, celebrada desde la ciudad de Nueva York, mientras sostuvo que al regresar a República Dominicana se reunirá con el Gabinete de Ética y Transparencia para abordar este tema.

“Le vamos a dar un plazo de quince días para que los que no lo han hecho, la presenten (declaración de patrimonio) y si no, van a ser suspendidos; y si 15 días después no lo hacen, van a ser cancelados”, dijo el mandatario.

Asimismo, mencionó que a pesar de haber recibido un reporte que indica que “casi todos los funcionarios de más alto nivel, ministros y directores han entregado su reporte”, hay algunas excepciones.

La organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana señaló que la falta de cumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio Público se ha convertido en una burla que debe obligar a las autoridades a actuar y someter a todos los incumplidores.

La ONG dijo que toda la ciudadanía es testigo, una vez más, de la apatía y desidia de la mayoría de los funcionarios públicos en el cumplimiento de su obligación de declarar su patrimonio en el plazo que fija la Ley No. 311-14, y que ya vencido el plazo de 30 días resulta inaceptable que la gran mayoría no haya presentado su declaración.