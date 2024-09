"Que paguemos todos", la propuesta de los industriales de Santiago

El sector empresarial de Santiago tiene una consigna "queremos una reforma fiscal integral", en la propuestas de modificación a la normativa existente piden que se analicen las exenciones, que se persiga al que no paga, se aumente la base de los contribuyentes y se analice la calidad del gasto público.

"Nosotros entendemos que la reforma debe ser consensuada con todos los sectores, no sólo estimular la inversión extranjera, que es necesaria y está creciendo, pero tenemos las inversiones locales que debemos proteger, pero protegerla todos porque estamos luchando contra la informalidad", afirmó Juan Ventura, presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte.

Reforma tributaria

"La reforma es necesaria, y deben involucrase todos los sectores, nosotros estamos en permanente comunicación con él ministerio de Industria y Comercio para identificar áreas dónde podemos mejorar las recaudaciones del estado para enfrentar todas las necesidades que tiene", explica Ventura.

"El sector no aguanta más carga impositiva, lo que debe hacerse es una reforma integral, donde se revisen muchas exenciones que han sido otorgadas, y que son un sacrificio enorme al estado dominicano y que no rinden beneficios al país", afirmó Reynoso.

Diversos sectores han dicho sí a la modificación de la normativa, pero aseguran no están de acuerdo en que siempre se graben con nuevos impuestos los mismos sectores.

"Lo que pide María Ligia Bonetty lo pedimos nosotros también, que no siempre se carguen los mismos sectores, sino que miremos hacia los lados para que el tema de la reforma sea un compromiso nacional, un compromiso de todo el sector industrial, porque ciertamente hasta ahora las reformas que hemos hecho ha sido que paguen los que pagan, y nosotros estamos de acuerdo con pagar lo justo, pero que paguemos todos", destacó Ventura.

Informalidad

Combatir la informalidad y generar mecanismos para que legalizarse no sea tan costoso y complejo para las pequeñas empresas es un pensamiento unificado en los sectores.

"Un país con 56.1% de informalidad es muy difícil, estamos aportando a los mecanismos para que él estado aumente los mecanismos para que el estado proporcione un puente y se minimice la informalidad", establece Ventura.

Sistema de tributación complejo

"El sistema en materia fiscal y tributaria es muy complejo y las pequeñas empresas deben tener un departamento entero de contabilidad lo que aumenta el costo para declarar el impuesto, entonces debe ser revisado el sistema", indica José Octavio Reynoso, presidente de las empresas del Centro Histórico de Santiago.

El centro histórico de la ciudad se ha transformado en los últimos 10 años, de ser la casa de empresas tradicionales de familias santiagueros, paso a tener un alto liderazgo de capital extranjero, especialmente chino.

"Hemos denunciado que esas empresas no están cumpliendo con las normas jurídicas tanto con el código de trabajo, como con el código tributario, y hemos hecho la denuncia para que se fiscalicen ese tipo de negocios y compitamos en un ambiente de lealtad", expresó Reynoso.

La situación no es exclusiva de los extranjeros, más bien la atribuyen al sector formal que normalmente son cargados con los impuestos y son sancionados si no cumplen, no ocurre lo mismo con quienes son evasores.

Exenciones

El programa de estímulo del estado a los sectores no debe ser eterno, se deben revisar los aportes y el cumplimiento del rol para el cual fueron creados.

"Totalmente de acuerdo la reforma debe revisarce las exenciones, y que se eliminen todos los incentivos que ya cumplieron su rol y que se estimule las exenciones con temporalidad, yo te puedo soportar hasta que tú arranques, pero después que un sector madura debemos llevarlo a que sea sostenible, enfatizó Ventura.

Calidad del gasto

Los empresarios están de acuerdo en que se debe hacer una revisión holística para mejorar la recaudación, y la calidad del gasto público, por ello hay sectores que apoyan la disminución de congresistas y de entidades que tienen doble función.

"La reforma es un sacrificio que deben hacer los diferentes sectores, y también pedimos que el estado haga su sacrificio", destacó Ventura.

"Nosotros estamos de acuerdo con disminuir los congresistas, y que las instituciones que cumplen doble función sean eliminadas", explicó Reynoso.

Competencia desleal

"Se ha creado una competencia desleal con las compras por internet donde debajo de los 200 dólares no se pagan los impuestos correspondientes, esto le resta competitividad al sector comercial que tiene altos costos operativos", destaca Reynoso.

Proyecto

En las próximas semanas el gobierno presentará al país su propuesta de reforma tributaria a los diferentes sectores, y desde ya se ha planteado que se aumentará la base de productos grabados y las tasas actuales.