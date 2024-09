“Eso es para llamar la atención”: exministra de Trabajo critica la fusión de instituciones

La propuesta del Poder Ejecutivo sobre la fusión y eliminación de instituciones públicas sigue generando comentarios en contra desde la oposición. A la ola de opiniones se ha sumado la exministra de Trabajo, Maritza Hernández.

Preguntada sobre esa medida, Hernández señaló que el Gobierno quiere “llamar la atención”, con el objetivo de que, una vez sea aprobada la fusión, se introduzcan temas como “la reforma fiscal”, y “quizás darle por la cabeza a la cesantía, que es otro gran temor, y derogar la ley 247-12, que establece una responsabilidad para los incumbente, que puedan dañar la vida de los ciudadanos por sus acciones”.

En el caso de la eliminación de ocho entidades del Estado, la también integrante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llamó al pueblo a que este “atento” y bajo “alerta”.

Con la propuesta, presentada por el presidente Luis Abinader el pasado lunes 16 durante su conferencia de prensa, La Semanal, el Gobierno buscará mejorar el gasto público.

Pero Hernández no cree mucho en ese plan. “No es cierto que va a haber un tema de minimizar el gasto público con la fusión de las instituciones, porque, lo primero es que no se le puede bajar el salario a la gente. No se puede denigrar si no hay que dejarlo en una categoría igual a la que tenía”, opinó.

Por otro lado, la supresión de las instituciones podría dejar empleados fuera de sus puestos de trabajo. También está la posibilidad de que sean reubicados en otras entidades. De momento, nada está claro.

La exministra de Trabajo dijo que la nómina pública ha aumentado de manera “desorbitante”. “Las personas no pueden ser desvinculadas”, indicó la dirigente del partido morado, al conversar con miembros de la prensa.

“Yo le pido al dominicano que se ponga de pie, porque en este tipo de cosas todos salimos afectados. Se está dando de golpe a lo que es el Estado, como tal y el Estado somos nosotros”, exhortó.

Las fusiones que más han llamado la atención son el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación; el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda, así como el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que pasaría a ser un Secretariado, según el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund.

Mientras que las instituciones eliminadas son la Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad, la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, el Consejo Desarrollo Dominicano en el Exterior, Consejo Nacional de Población y Familia, la Comisión Presidencial de Modernización Seguridad Portuaria, la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, la Comisión Internacional, Asesora de Ciencia y Tecnología, y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía.