Gastos escolares desbordan presupuesto de las familias

“Yo ni se cómo es que voy a mandar esos muchachos para la escuela, pasé por la tienda y todo está caro, imagínate yo quiero comprarle una mochila nueva, pero la más barata que ví, que no era tan malita, vale RD$1,100”, expresó Marisela Vásquez, conserje de una institución pública, respecto a cómo se está preparando para el inicio de las clases. Esta mujer madre soltera con dos niños de nueve y seis años, y un salario de RD$22,000, refiere al Listín Diario que, desde el mes pasado ha estado comprando poco a poco lo que sus hijos necesitan, para lograr tenerlo listos a tiempo.

“Es una lista como de ocho libros para cada uno, que el más barato vale RD$750.00, más que hay que comprarles zapatos, tennis, los uniformes, realmente yo los mandaré con lo que pueda, porque todo no se lo puedo comprar de un golpe”, indica Marisela.

A pesar de que los centros comerciales están llenos de ofertas escolares, los gastos de inscripción, útiles, uniformes, material gastable, desbordan el presupuesto de las familias, sobre todo en aquellas que tienen un mayor número de niñas, niños y/o adolescentes en edad de estudio.

Para Carlos Ulloa, la cosa es un poco más complicada, porque tiene más de dos años sin trabajo y tiene que comprar útiles y uniformes para su hijo de 13 años.

“Él vive con su mamá y ella paga el colegio y se encarga de los gastos del día a día porque a mi me despidieron con el cambio de gobierno, y por mi edad, no he podido conseguir trabajo, pero tengo que buscar dinero para aportar porque ella no puede con todo”, señaló Carlos.

Agrega que muchas veces le ha dicho a la madre de su hijo que lo ponga en la escuela pública, pero que ella no quiere porque dice que hay mucha violencia y que no hay calidad en la docencia.

De manera distinta, por ser de un nivel económico medio-alto, Micaela Durán también se queja por el nivel de gasto en el que tiene que incurrir para que su niña de cuatro años, que va a kinder, inicie su año escolar.

“Yo llevo unos RD$70,000 abajo y no he acabado”, dijo Micaela al Listín Diario, señalando que pagó RD$20,000 de inscripción, compró dos pantalones y dos faldas de uniforme por RD$7,200, el pantalón de deporte y los polos azules (que venden el colegio) le costaron RD$6,000 y entre libros y cuadernos ha gastado “unos RD$25,000 más o menos”.

Sin control

Cada años padres, madres y tutores se quejan de la falta de control en los precios de los libros y de la cantidad de libros que piden los colegios, pero sus reclamos no encuentran doliente.

Como iniciativas particulares se realizan los intercambios de libros usados en los distintos centros, pero esto no representa solución para todas las familias, pues muchos no se pueden reutilizar.

El dilema. Precios elevados versus bajos salarios

El 67.3% de los trabajadores formales cotizantes en la TSS reciben un salario menor a los RD$30,000, recursos con los cuales de4ben sobrevivir durante todo el mes.

La mayoría de las personas consultadas refieren que han tenido que comprar útiles a un precio superior al que obtuvieron el año parasado. “He ido a comprar y definitivamente este año muchas cosas están hasta al doble del precio”, expuso Agueda Solano.