Acoprovi: alto costo de viviendas nuevas en GSD se debe a “presiones inflacionarias” en materiales

El alto costo de las viviendas nuevas que se levantan en el Gran Santo Domingo se debe a las “presiones inflacionarias” en los costos de algunos materiales de construcción, como el acero y el cemento, según afirmó a Listín Diario la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi).

“En el caso del cemento, desde enero de 2020 hasta abril de 2024, en el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV), ha registrado un aumento significativo del 49,63%”, explicó el gremio tras ser preguntado por la tendencia al alza que ha registrado ese sector.

La situación ha provocado que el cemento, un material por excelencia de las empresas constructoras, presente hasta un 18% en los costos de construcción, indicó Acoprovi en un comunicado.

Con el acero, ha ocurrido lo mismo, de acuerdo con el gremio, aunque no especificó el estado actual de su costo en el mercado.

Para Acoprovi, estos factores, incluyendo aumentos de otros materiales, “representan un reto significativo” para el sector construcción del país, sobre todo, para las Viviendas a Bajo Costo (VBC), y “otras construcciones de vocación social”.

El aumento del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas también podría ser otro ejemplo que confirma el comportamiento positivo del sector: en junio ese índice cerró en 233.12 puntos porcentuales (p.p.), en promedio, registrando un incremento de 8.88 puntos, en comparación con mayo, que fue de 224.24 p.p., según el boletín que publicó la Oficina Nacional de Estadística (ONE) el martes 22.

En términos porcentuales, la variación positiva mensual del ICDV fue de 3.96%, comparado con mayo, que fue de 0.23%.

“Desde diciembre del 2022 hasta la fecha, el índice mostró una variación acumulada de 5.79%. Al comparar los resultados de junio 2024 con los de junio 2023, el índice ha mostrado una variación de 6.18%”, explicó la ONE.

Tipos de vivienda

En el ICDV se analizan las variaciones que han experimentado los cuatro tipos de viviendas. Y todas han aumentado: la unifamiliar de un nivel subió 4.80% en junio, y el índice de costos directos para su construcción cerró en 236.19 puntos porcentuales.

La unifamiliar de dos niveles subió 4.11%, y el ICDV se ubicó en 235.72 puntos porcentuales. La multifamiliar de cuatro niveles aumentó 3.77% y el índice de costos directos para su construcción fue de 228.27 p.p.

Mientras que la multifamiliar de ocho niveles, o más, representó una variación positiva de 3.15%. El ICDV fue de 231.29 puntos porcentuales.

De acuerdo con la ONE, el ICDV es una herramienta estadística que experimenta el costo de la construcción de esos cuatro tipos de viviendas en el Distrito Nacional y Santo Domingo. Para ello, se excluyen los costos indirectos como: terreno, diseño, permisos de construcción, costos financieros, y los beneficios de la empresa constructora.

Alquiler

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda señaló que la falta de desarrollo en el mercado inmobiliario, especialmente en los alquileres de viviendas, y la necesidad de regulaciones actualizadas “que vayan en coherencia con el contexto actual”, han provocado un aumento “desmedido” en el precio de las rentas de domicilios en el Gran Santo Domingo.

“Procuramos que se brinden las condiciones para establecer costos de alquileres que vayan acorde a los diferentes contextos sociales y económicos del país”, dijo el gremio.

El pasado jueves 25, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Esta ley regularía las relaciones entre los propietarios de viviendas e inquilinos.

Para Acoprovi, el alquiler de una vivienda tiene una función social “innegable” en la sociedad; sin embargo, reconoce que “no deja de ser un negocio”.

“Esa función social se ve respaldada cuando se responden a parámetros económicos y no ideológicos. Por eso, además de lo puramente económico, el alquiler de vivienda debe ser rentable y debe poseer seguridad jurídica, porque si no se defiende el derecho de propiedad, no habrá incentivo para que alguien ponga la confianza y seguridad de su inmueble en manos de otra persona”, sostuvo.