El "Mercado Nuevo" de la Duarte: Sucio, vegetales podridos en la calle, lodo y mal olor...

Vegetales podridos y desechos en las calles, mal olor, lodo por las lluvias y obstrucción de aceras con puestos de venta, son algunas de las situaciones que mantienen desesperados a los residentes de los alrededores del Mercado Nuevo de la Autopista Duarte.

En un recorrido realizado por reporteros de Listín Diario se pudo observar como debido a la basura y puestos de venta en las aceras, las personas deben caminar por las calles.

“Ya uno no sabe qué se hará con toda esa basura que solo contamina esto, uno no puede con el ‘bajo’ y el sucio”, manifestó una moradora que no quiso identificarse.

En enero de este año, este medio realizó un reportaje denunciando la situación de inmundicia que afecta el mercado ubicado entre los sectores de Capotillo y Villas Agrícolas, sin que las autoridades lo hayan intervenido.

“Esto tiene a uno con ‘el grito al cielo’, ese parque está muy feo, esa basura nos afecta y es peor cuando llueve, mucho peor… cuando esa basura no sabe para donde ir esto se vuelve un caos”, expresó Julio, quien se encontraba en un local en las instalaciones del mercado.

Contaminación en mercado nuevo de la DuarteLeonel Matos

Los desechos de frutas y vegetales dispersos en el suelo, además de los otros desechos, emanan un fuerte olor que parece no afectar a los vendedores de los distintos locales.