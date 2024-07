Experto cita datos impiden pensiones más adecuadas

No hay un país en el que su sistema de pensiones sea exitoso con un ahorro como aporte de 8.3%. El promedio regional es de 11.3% y en los países ricos superior al 13%, dijo Diego Valero, experto español en sistema previsional.

Valero expuso en el segundo congreso de seguridad social, con auspicios de la oficina Defensor del Pueblo.

Diego Valero es académico en IE University, de London Scholl Economics, profesor de la universidad de Barcelona, presidente de Novaster, Actuario y doctor en economía, entre otras funciones entre las que se incluyen varias asesorías a gobiernos.

Disertó la conferencia “Los sistemas de pensiones, fortalezas y desafíos y debilidades”, en el Segundo Congreso Bienal de Salud y Seguridad Social, organizado por el Defensor del Pueblo, en el hotel Catalonia, donde indicó que en la región y en todas partes del mundo, incluyendo en los países nórdicos se quejan de los sistemas de pensiones.

Sostuvo que las pensiones son pocas y bajas por la informalidad laboral, a lo que se une el fraude.

En América Latina y el Caribe más de 130 millones de personas trabajan en la informalidad y la mitad de estos trabajan por cuenta propia, que son más de 60 millones, lo que da una tasa de informalidad laboral de 60% en toda la región y en República Dominicana. En Perú, dijo, la informalidad está en un 80%, indicó.

Otro tema es la transición demográfica que, además considera bueno porque la gente vive más, pero hay que ser consciente que la transición demográfica afecta a las pensiones a lo que se suma el tema del ahorro.

Expuso que en los años 1950 años atrás en República Dominicana la relación era de 19 personas menores de 60 años por una mayor de 60 años y hoy está en 10.

La relación será dos personas en esa relación a final de siglo, dijo.

Valoró que en el país se hable de pensiones desde el punto de vista de derechos humanos.

Indicó que con aporte a una cuenta un ahorro de 8.4 y tener una tasa de remplazo (Proporción de 70% a 80% a 90%, como en otros países, del último salario), “es matemáticamente imposible”.

Valero recalcó que la tasa media en América Latina es 11.6 y si lo que se busca es similitud con los países ricos de la OCDE, es de 18.4%, que marca una diferencia importante.

Valero indicó que hoy día hay pocos afiliados por la alta informalidad, largas vidas para el retiro y bajos aportes.

Define en seis pilares las bases para una pensión suficiente y que sea universal. Comenzando con la cobertura universal, sostenibilidad y adecuación; sistemas contributivos y no contributivos para los que no tienen la oportunidad porque no se pueden quedar atrás; la financiación tiene que ser tripartita y un esfuerzo de la sociedad, sistemas adaptables porque la sociedad cambia y la administración tiene que ser eficiente.

Lo importantes es que haya pensiones contributivas, pensiones no contributivas y pensiones voluntarias complementaria para poder tener un adecuado sistema de pensiones, enfatizó el experto en sistemas previsionales.

Valero también dijo que a partir de las promesas globales de los sistemas hay pensiones mínimas para que nadie se quede atrás.

Un punto importante del conferencista se debe al sistema de ahorro en República Dominicana, donde dijo que se ha generado un crecimiento del ahorro de más de 20% en la economía.

RD tiene la mayor rentabilidad

Rentabilidad

República Dominicana ha dado la mejor rentabilidad en la región de América Latina.

Oportunidad

Valero sostuvo que el momento es idóneo para asumir las reformas y pidió no desperdiciarlo.

Mejor comunicación

Los pilares, han funcionado, y en el país, aunque las pensiones son bajas. Indicó que en el país se ha comunicado mal en la población de lo qué es el sistema de pensiones.