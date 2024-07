Las entidades bancarias ¿son o no son inclusivas?

La inclusión y accesibilidad financiera es un eje esencial para garantizar el desarrollo económico y social de cualquier nación. En nuestro país, se han llevado a cabo diversos esfuerzos para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso equitativo a los servicios bancarios. Pero ¿esos esfuerzos han sido suficientes?

El sector bancario dominicano ha tomado medidas significativas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad. Según un informe reciente, el 84% de las instituciones financieras en el país ya cuentan con rampas de acceso, y más del 70% ha implementado otros mecanismos de accesibilidad en sus instalaciones.

La Superintendencia de Bancos publicó un informe que detalla la inclusión financiera y laboral de personas con discapacidad en el sector.

Este documento nos ofrece una visión integral de los avances y los desafíos que aún persisten, subrayando la importancia de seguir mejorando las políticas de inclusión para alcanzar una verdadera equidad financiera .

Testimonios

Mas allá de informes o iniciativas del mismo sector bancario, las voces que deben contar en este esquema de inclusión son las voces de las personas con discapacidad.

“Dentro de las experiencias que he tenido con entidades bancarias, tuve una no muy agradable con el Banco de Reservas, porque ellos a la hora de tu solicitar un préstamo, ellos te toman los datos, tu puedes hacer tu préstamo sin ningún inconveniente, con tu firma todo ok, pero a la hora de ellos entregarte el dinero, cuando te aprueban el préstamo, te llaman y te exigen que por uno tener una discapacidad, en el caso mío la discapacidad visual, me exigieron dos testigos, que yo tenía que llevar, entonces mi pregunta es, ¿si no te entregan dinero en efectivo, porque los testigos?” indicó la psicóloga Lucia Santos.

Agregó que si “perfectamente, yo tengo acceso con el lector de pantalla a leer lo que el banco me deposita, revisar todo, que todo esté en orden con la cuenta, entonces, ¿cuál es el motivo de que ellos exijan dos personas para que acompañen a uno a recibir el dinero? No el dinero, sino el depósito del dinero para el préstamo. Porque si yo no tengo a alguien, por ejemplo, que yo no encuentre a una persona que pueda ir conmigo a hacer esa transacción, o que yo no quiera que nadie se entere de que yo estoy solicitando un préstamo.

Santos agregó que los bancos no saben su condición y los pueden exponer a buscar personas que se puedan aprovechar de su condición. “Eso yo no lo veo bien. Eso es discriminación. discriminación. ¿Por qué? Porque yo por tener una discapacidad, a mí me exigen esos dos testigos . ¿Por qué? Si a otra persona que no tiene discapacidad se lo entregan sin ningún inconveniente, entonces eso se llama discriminación”.

Otro testimonio es el de Anabel Sánchez quien indicó que muchas veces la accesibilidad digital en las aplicaciones de las entidades bancarias, no es la más óptima.

Expresa que cuando ella intenta utilizar la aplicación de su banco es imposible hacerlo de forma autónoma y tiene que buscar la ayuda de alguien para poder gestionar sus procesos financieros en la aplicación de la entidad bancaria.

Asimismo, Yuleycy Ceballos se queja de que la política de los bancos no tienen accesibilidad hacia personas con discapacidad, eso tienen que mejorarlo”.

Ceballos dice que “para tu solicitar una cuenta tienes que llevar un testigo, o dos, o tres; Otra de las políticas de ellos también, es que cuando tú vas a retirar dinero por primera vez a un banco X, te están pidiendo muchísimos requisitos y te quieren alargar más el proceso”.