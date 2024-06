Experta afirma falta de fiscalización facilita el fraude inmobiliario en el país

El mercado inmobiliario ha experimentado un crecimiento extraordinario durante los últimos años, incentivado por las facilidades de financiamiento que ofrece el sistema financiero, no obstante, la falta de regulación y fiscalización facilita acciones fraudulentas tanto de personas que se hacen pasar por agentes inmobiliarios, como de empresas que juegan con la buena voluntad de los inversionistas.

“República Dominicana es el mejor destino para invertir en el Caribe”, afirmó la abogada, escritora puertorriqueña y experta en bienes raíces, Vionette Pietri, en una entrevista concedida al Listín Diario, pero señaló que es necesario que las autoridades dominicanas establezcan procesos de fiscalización y regulación que ofrezcan mayores niveles de seguridad para quienes invierten en los proyectos.

Pietri expuso que se dan distintas situaciones de fraudes y estafas en el mercado y puso de ejemplo los casos de empresas que inician la promoción de proyectos sin contar con los permisos requeridos, lo que muchas veces retrasa la construcción y no se cumplen los plazos de entrega de los inmuebles.

La experta también refirió como otros males que afectan el mercado inmobiliario: los vicios de construcción, los falsos agentes inmobiliarios, las variaciones desmedidas de los costos de los inmuebles en los proyectos en plano, los retrasos en la entregas, traspasos de títulos ilegales, entre otros. “Yo pienso que el gobierno debe intervenir mucho más en ese sentido”, sostuvo la jurista y apuntó que también se debe regular el ejercicio de las bienes raíces en el país. Sostuvo que existen dos acciones que se deben hacer para frenar los fraudes y las estafas en el sector, primero fortalecer la regulación y fiscalización del mercado inmobiliario (Constructoras, empresas de bienes raíces, asesores inmobiliarios), y segundo, establecer un régimen de consecuencias que desincentive este tipo de práctica.

Oportunidades

Pietri destacó que ha trabajado en el mercado inmobiliario de otros países de la región, incluyendo a Florida (EEUU) y México, y aseguró que República Dominicana tiene grandes ventajas para que los inversionistas extranjeros incursionen en atractivos proyectos inmobiliarios, sobre todo en el sector turístico.

Refirió que la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico hace una gran labor para atraer a quienes tienen interés de rentabilizar su capital y existe una amalgama de proyectos interesantes. Agregó que República Dominicana cuenta con facilidades de financiamiento que no se encuentran en otros países y tasas muy accesibles.

“No solo en Punta Cana, porque la gente cree que República Dominicana es Punta Cana, pero también hay muy buenos proyectos en Puerto Plata, en Samaná, y ahora en Cabo Rojo, Pedernales, donde el Gobierno impulsa el desarrollo turístico. Definitivamente, este es el mejor país de la región para invertir”, sostuvo Pietri en la entrevista.

Recalcó que las facilidades de financiamiento que tiene el sistema financiero dominicano no se encuentran en ningún otro país de la región. “Eso no se ve en la casi ningún país, esa apertura que tienen aquí, y esto hace más fácil la posibilidad de promover el mercado inmobiliario, o sea que en otros países no tienen esa facilidad (…) Colombia no financia absolutamente nada, aquí tú puedes financiar hasta un 70%, el financiamiento es bien sencillo, por ejemplo en México es bien complicado”, expuso la abogada con experiencia en el mercado inmobiliario.

Reforma fiscal

Ante la inminente reforma fiscal que se discute en la actualidad en el país, Pietri se mostró confiada en que esta no toque la ley de incentivos turísticos. Señaló que el turismo es el motor de la economía que genera importantes ingresos al Estado dominicano, y dijo que esto no se debe poner en juego.

Aseguró que en 2023, el país recibió US$760 millones en inversiones de bienes raíces, principalmente de inversionistas de Estados Unidos, España, México y Canadá.

“Me sorprendió que México invierta tanto aquí, no sabía que los mexicanos estuvieran tan motivados en invertir”, señaló Pietri, y confesó que a ella también le encantó el país desde la primera vez que vino.