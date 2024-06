Economistas advierten que es necesario evitar caer en otro parche fiscal

Ante la alta evasión y elusión fiscal en la economía y el compromiso de pago de intereses de la deuda y las transferencias para la recapitalización del Banco Central, el gobierno elabora una propuesta de reforma que debe ser explicada y consensuada con todos los sectores de la economía, pero que aún nadie conoce porque no está terminada.

El planteamiento fue hecho por economistas que participaron en el Panel de Expertos de Listín Diario, donde expusieron la necesidad de contemplar modificaciones que graven la propiedad (el patrimonio) y las grandes rentas; y evitar caer en un parche fiscal. Como también evitar afectar la inversión extranjera, garantizando los derechos adquiridos. Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), precisó que no se puede pensar en un sistema estrictamente fiscalista, sino en una transformación del sistema tributario de forma integral, que facilite la creación de empleos, en un sistema que sea dinámico y garantice nuevas oportunidades para la población dominicana. Señaló que en su propuesta el CREES toma en cuenta que todos los países con desarrollo humano tienen una tasa de renta inferior a la del país, que actualmente es de 25% y 27%. Plantea una tasa de ISR de 18%, desmontado en tres años, por lo que no se trata de una tasa única, sino de que es una tasa progresiva; y de una tasa de 10% de ITBIS, también como sistema progresivo.

“Hay un peligro... y es si hacemos un parche estrictamente fiscal para subir la presión tributaria”, advirtió.

Mercedes Carrasco, en cambio, entiende que aquí no se han hecho los diagnósticos a nivel general para plantear una reforma fiscal. Dice que no hay un discurso uniforme entre los funcionarios del gobierno, sobre todo, en momentos en que la economía no alcanza su crecimiento potencial y el mercado laboral no se ha recuperado.

Cultura política

¿Por qué hay que hacer una reforma?, se preguntó el economista Luis Humberto Vargas. Su respuesta fue que este país no aguanta el nivel de pobreza. Por eso dice que el diálogo debe ser sobe la base del ingreso, y tomar en cuenta el alza del precio del oro, del café y del cacao.

“El problema es de carácter político”, enfatizó. Recuerda que entre 1960 y 2024 han pasado 64 años y los problemas son los mismos.

Insiste que “hay que poner el dedo sobre la llaga”, y no hablar de tasas, sino de los grandes problemas de servicios en la sociedad, transporte y educación, ya que no solo hay que referir el resultado del Informe PISA, sino en el hecho de que 25 jóvenes de cada 100, “se están espantando”.

Cree necesario resolver el tema de la producción de bienes, especialmente la alimentaria, y detener la transferencia de fondos al Banco Central, y resolver el déficit.

Al plantear la aplicación de un monotributo, Ciriaco Cruz explicó que se trata de modificar el Régimen Simplificado de Tributación (RST) en un Regímen de “Monotributo” que implique el pago de un monto fijo, mensual, trimestral o semestral que incluya el pago de impuestos, contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), y al Infotep, entre otros.

Entiende que de esa forma se reduciría la informalidad tributaria, crearía confianza en los pequeños contribuyentes y disminuiría el costo de transacción a los pequeños contribuyentes.