La FAO creará un centro agroalimentario en el Sur

Incentivado por los múltiples factores socioeconómicos que se conjugan en la región Enriquillo, y por la potencial demanda de alimentos que generará el desarrollo turístico que impulsa el Gobierno en Cabo Rojo-Pedernales, el Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se enfoca en la ejecución de una ambiciosa iniciativa agroalimentaria bajo la tutela de su programa Mano de la Mano.

La información la ofreció el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, en una entrevista exclusiva ofrecida al Listín Diario, durante su reciente visita al país, los días 11 y 12 de abril de este año.

Torero afirmó que la iniciativa Mano de la Mano República Dominicana, contempla una inversión de US$25.9 millones y beneficiará a 7,600 productores, 38,000, beneficiarios directos y 64,000 beneficiarios indirectos y va a cubrir 32,000 hectáreas, mejorando su producción de legumbres, tubérculos, vegetales y frutas.

El economista, que califica la iniciativa como uno de los mejores planes de inversión de FAO en la región, por las distintas dimensiones que pretende resolver, dijo que esta zona cuenta con un sistema de represa, el clima y tierra con mucho potencial para producir frutas, vegetales y otro tipo de productos que pueden ser producidos y estos, suplir la demanda de generará los hoteles que se construyen, además del mercado local y fronterizo.

Torero sostuvo que el proyecto busca entrenar y generar capital humano y crear un sistema de producción y una cadena de valor de alto nivel de productos que genere ingresos a estas poblaciones y con esto, el desarrollo socioeconómico de la zona.

“Tiene el concepto de dieta saludable, tiene el concepto de desarrollo, tiene el concepto de agroindustria, el concepto de ecoturismo atado a lo que es los sistemas agroalimentario, entonces, creo que es un gran proyecto que esperemos que se pueda desarrollar y acelerar en su desarrollo”, expuso Torero en la entrevista.

Explicó que justo su visita al país tuvo como objetivo conversar con el sector privado, la banca de inversión tanto local como internacional y con la instituciones gubernamentales sobre esta iniciativa y cómo ha ido evolucionando la economía dominicana en el entorno de la situación global.

FAO ofrece asesoría con negociación DR-Cafta

El economista jefe de la FAO aseguró que todo acuerdo comercial, como el

DR-CAFTA, debe ser revisado y modelado para garantizar los temas que más convienen al país.

Máximo Torero señaló que FAO está en disposición de ofrecer acompañamiento técnico para ayudar a los negociadores del Gobierno para buscar mejores condiciones. Durante la entrevista, el economista estuvo acompañado del representante país de la organización, Rodrígo Castañeda.

Postura sobre la migración haitiana

Al referirse a que si la iniciativa “Mano de la Mano” contempla la integración de comunidades haitianas que viven en los límites fronterizos, el economista jefe de FAO indicó que “lo que vamos a hacer es preparar ese capital humano y si ese capital humano es migrante habría que prepararlo y ver si cumple con las condiciones que se requiera, y eso también te trae una muy buena dimensión social porque estás manejando la migración de la forma apropiada”.

Torero consideró que esta es una forma distinta de ver la migración “más que verla como un problema es verla como una fuente de mano obra, que tal vez sea muy útil y complementaria de la mano de obra local”.

Aseguró que esta iniciativa no vendrá a propiciar un incremento de la migración haitiana, pues señaló que la misma se ha dado históricamente por otros motivos y en la actualidad por la inseguridad que se vive Haití.

“Yo creo que este proyecto lo que va a hacer es ayudar a que (esa migración) avance en una forma no positiva a (otros) mercado laborales donde no hay necesidad”, apuntó Torero.

“Para nosotros es un proyecto ideal, porque República Dominicana es un país que ha venido creciendo en los últimos años un 5% (...) es un país que ha bajado la tasa de pobreza, es un país que ha mejorado y ha reducido la tasa de hambruna, entonces no es un país pobre, es un país de ingreso medio alto y qué mejor imagen para el mundo que una república que incorpora y trata de buscar soluciones que no solo busquen retornos para el país per se, sino que también absorban de la mejor forma aquel problema que están enfrentando países vecinos", expuso Torero al referirse a la migración.