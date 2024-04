Suben pasaje a RD$70 en ruta Independencia a Herrera a quienes viajen de “extremo a extremo”

Chóferes de la ruta de carros de la Compañía de Transporte de la Bolívar e Independencia (Comtraboin) aseguraron ayer que la variación en el precio del pasaje, que pasó de RD$50 a RD$70, se trata de un “reajuste” y no de un doble aumento.

La ruta Comtraboin sale de la avenida Independencia, Distrito Nacional, con una parada estratégica en la Simón Bolívar, y llega hasta la Isabela Aguiar o la 'Esquina Caliente', en Herrera, Santo Domingo Oeste.

El aumento ha sido de RD$20. Ese cambio se aplicó, según conductores, al trayecto que ellos llaman de “extremo a extremo”. Esto significa que cuando un usuario tome un carro en la avenida Independencia (punto de salida) y su destino final sea Herrera (punto final), tendrá que pagar RD$70, ya que el recorrido comprende unos 12 kilómetros. También ocurrirá viceversa.

El incremento o “reajuste” se comenzó a aplicar desde hace tres semanas, informó a Listín Diario Alejandro Matos Díaz, un accionista de la compañía. El precio por el servicio dependerá de la distancia recorrida por el pasajero, de acuerdo con Matos Díaz.

La ruta Comtraboin tiene más de cinco años ofreciendo servicios de transporte.Fuente externa.

“De la avenida Independencia a la Winston Churchill un pasaje normal es de RD$35”, indicó el señor, de 61 años, al tiempo de señalar que muchas personas desconocen la tarifa del “extremo a extremo”.

Pero, si el pasajero sale desde la avenida Independencia, cruza la Churchill, y se queda antes de llegar a Herrera, el precio sería RD$50, de acuerdo con un chofer de la ruta, quien prefirió no revelar su nombre.

El conductor, que esperaba a que los usuarios se montasen en su vehículo para salir desde la Bolívar, explicó a este diario que antes de la pandemia de la Covid-19, en 2020, el pasaje regular era de RD$25, mientras el “extremo a extremo” era de RD$50.

“Tiempo después, el pasaje se aumentó de RD$25 a RD$35 (RD$10 más costoso), pero el otro nunca se cambió, hasta ahora, que pasó a RD$70”, argumentó.

Este aumento ha provocado que los bolsillos de algunos pasajeros (de aquellos que se trasladan a distancias muy largas) se vean afectados. Ha sido el caso de María Encarnación, una usuaria que condenó las tarifas del pasaje al señalar: “Está malísimo. Muy caro, porque uno no gana (bien) para pagar un pasaje tan caro. Me afecta bastante. Me descuadro en el pasaje de la semana hacia mi trabajo”.

La ruta de la Comtraboin tiene más de cinco años ofreciendo servicios de transporte. En la actualidad, unos 130 carros operan a diario, movilizando cientos de personas, según dijo el accionista de la compañía.