El país pacta con embajada garantizar seguridad de turistas

Luego del crecimiento que ha experimentado el sector turismo en el país, dada las informaciones de orden público, el ministro de la institución, David Collado, expresó que se ha priorizado la seguridad turística, a través de un acuerdo con la embajada de Estados Unidos en el país.

El acuerdo fue suscrito ayer por el Ministerio de Turismo, la embajada de Estados Unidos en el país, la Policía Turística (Politur) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

Como prioridad, el escrito cita: la seguridad de los turistas y la capacitación del personal hotelero.

El memorándum formaliza la garantía de seguridad de los turistas estadounidenses que visitan el país. Además de crear protocolos ante eventualidades que involucren a los extranjeros e intercambio de información entre ambos países, puesto que el año pasado, los extranjeros estadounidenses representaron un 47 %, aportando un crecimiento de un 22 %.

Aplicación

Collado informó que también entregarán tabletas para que por medio de una aplicación miembros de Politur puedan localizar a los turistas ante cualquier eventualidad en los destinos turísticos. Asimismo, dijo que se instalarán cámaras de seguridad en los centros de mayor concentración de extranjeros. El ministro indicó que ha afianzado el franco crecimiento porque han tomado las medidas necesarias en el momento indicado “para ser un ejemplo a nivel mundial” y que ningún ministro, en la historia del país, había aportado tanto a la Policía turista en tan poco tiempo.

AIRBNB

“Para mí como ministro de Turismo, no es negociable la seguridad de los turistas y esto está traducido en la práctica”, reafirmó. Y al ser abordado por este medio para que confirmara cómo va el proceso de regulación de lo Airbnb, que en enero aseguró que estarían poniendo en marcha en este mes, no se pronunció al respecto. En tanto que, el presidente de Asonahores, David Llibre manifestó en relación a ese mismo tema qué, el mes todavía no se ha acabado, y que están trabajando de la mano del ministro para que lo prometido se concretice.

“El mes no ha terminado. El Ministerio de Turismo nos pasó unas indicaciones de cómo sería la regularización, nosotros la hemos estado viendo y es algo que desde nuestro sector hemos sido siempre abanderados para que se regule”, aseveró. Agregó que la intención es asegurar que cuando salga el documento se propicie y se establezca todo los límites claros, porque al final esa modalidad de turismo existe y seguirá existiendo. “La regulación solo fortalecerá y velará por la seguridad turística en nuestro país”, puntualizó Llibre.

Sepa Más

Cónsul

El cónsul de Estados Unidos en el país, Greg Segas destacó respecto a la seguridad turística que, en el Caribe, no existe una colaboración tan amplia, compleja y rica en contenido como la que existe entre ambos territorio.

Sostuvo que su responsabilidad es que sus ciudadanos estén seguros, por ende destacó que el programa de capacitación del personal en los hoteles ofrecen herramientas, ya que los trabajadores son el primer punto de contacto del turista que atraviesa una crisis; desde la pérdida de su pasaporte, ser arrestado o sufrir un accidente que ponga en peligro su vida.