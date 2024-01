Danilo Medina dejó la presa Monte Grande en un 58% según exdirector del Indrhi

El exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (Indrhí), Olgo Fernández, dijo que a la salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina dejó la presa Monte Grande en un 58%, certificado por el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE).

Fernández, quien habló en una entrevista telefónica a Listín Diario, dio detalles sobre el estado que dejaron la presa en ese entonces. Agregó que las autoridades del actual Gobierno solo van a entregar el muro de cortina, porque “lo demás nosotros lo dejamos avanzado y la instrumentación se la dejamos en obra”.

Recalcó que dejaron construidos los dos túneles para poder desviar el río al 100%, el centro poblado y alrededor de 150 viviendas y dijo que solo le faltaba construir los servicios como aceras y contenes.

Fernández, también señaló que dejaron listos la colocación de hormigón, vertedero de servicio y de emergencia “casi al 100%” y toda la restauración de vertedero 100 por ciento “terminada”.

“Esa es una inauguración política de Abinader como él acostumbra hacer para decirle al pueblo que está entregando una obra sin terminar”, expresó Fernández.

Manifestó que el Gobierno del Luis Abinader se ha pasado cuatro años trabajando en lo que es en la instalación de la compuerta y terminación de los vertederos que según Fernández los dejaron en un 58%.

Destacó que de la presa no se podrá “sacar una gota de agua” y aseguró que a su salida dejó a las nuevas autoridades RD$137.4 millones para seguir los trabajos.

Sobre los terrenos de campesinos

Aclaró que ellos les dejaron los terrenos para asentar a todas las familias y que aun el actual Gobierno “no ha preparado la parcela”.

Luego de que se anunciara la fecha de la inauguración de la presa de Monte Grande, los agricultores afirman que no irán al acto, debido a que con ellos no se ha cumplido y en este momento no tienen los terrenos prometidos hace más de 12 años.

Alegó que tampoco han construido los canales ni la obra de toma que “ni siquiera la han licitado a qué compañía le va a construir los canales”, en ese orden indicó que ellos no han intervenido las obras de la cuenca baja como la obra de toma del canal Trujillo, del canal Cristóbal, del canal Santana y afirmó que son obras que están incluidas en el proyecto para las familias que se van a beneficiar.

Otro elemento

Advirtió que en los meses de enero a abril no “se esperan grandes lluvias” y alentó que esa zona siempre es afectada por la sequía.

Mencionó que Luis Abinader le ha puesto varias fechas para inaugurar la obra y que su objetivo es el “morbo político”

Presa de Monte Grande

Este proyecto impactará la vida positivamente la vida de cien¬tos de miles de personas, especialmente de residen¬tes en las provincias sureñas Bahoruco, Independencia, Barahona y Azua.

Las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia tendrán un impacto positivo en términos económicos para la región, pues una lucha de décadas ya el proyecto da una señal clara de que será concluido como así ha sido planificado por el Estado dominicano.