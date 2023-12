Preocupa a importadores la poca fluidez de dólares

Leonel Castellanos, nuevo presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), alertó de la poca fluidez del dólar, en momentos en los que hay una cantidad inmensa de la divisa como Reservas Internacionales Netas (RIN) en el Banco Central.

Castellanos, que acaba de pasar a la presidencia de la entidad que agrupa a los empresarios importadores, afirma que sus miembros no han tenido problemas con sus transferencias, siempre que tengan los dólares en sus cuentas, sino que la dificultad está en una presunta escasez, en la poca facilidad para conseguir la divisa para cumplir con sus suplidores internacionales.

Sostuvo que esa es una preocupación, debido a que a veces no pueden adquirir los dólares suficientes y los desembolsos los reciben parcialmente o incluso han tenido que ir en busca de dólares con una tasa superior, sobrevalorada, a la que dice el Banco Central, cuando se les presenta una emergencia.

Afirmó que eso es reciente. También hablaron por separado los pasados presidentes de la entidad empresarial, Miguel Dauhajre, y Ángelo Viro.

Castellanos sostuvo que es preocupante que tengan que afrontar limitaciones para la adquisición de la divisa estadounidense.

Dauhajre, pasado presidente de la UNE, confirmó que la fluidez es poca para conseguir dólares. Ni siquiera para futuro en este mismo mes ofertan.

“Para retiros no hay problema. No hemos tenido ninguna queja. No creo haya límites tampoco para retiro. He podido pagar a todos mis Suplidores sin problemas cualquier cantidad desde mis cuentas”, aseguró.

De igual modo, Viro indicó que la situación se ha presentado desde hace varias semanas.

Un depositante de una entidad bancaria afirmó que recibió un correo en el que se informó que los retiros en dólares estaban limitados a una determinada cantidad, atendiendo a las disponibilidades del mercado.

El sector productivo, principalmente el importador, se abastece de divisas para la compra de insumos, bienes intermedios y bienes terminados para reposición de inventarios, debido a que pasada las fiestas navideñas adquieren productos en el mercado internacional con fines de llenar la demanda.

La tasa de referencia en el BC para el mercado cambiario hasta 11 de diciembre 2023 es de RD$56.8348 la compra y RD$57.1294 la venta.

Mientras que por concepto de inversión extranjera directa el BC reporta RD$14,891.3 millones.

Se quejan de restricciones

Dólares.Externa

Varios clientes del sistema de intermediación financiera se quejaron a este medio de que no pueden retirar más de US$10,000 en un día, de su cuenta, porque hay entidades que le limitan la entrega de la divisa.

Dos personas en específico aseguraron que se han encontrado con esta limitación y al llamar a su oficial de negocios este solo dice que hay restricciones y se aplica para toda persona física.

No obstante, en algunas entidades se precisó que las limitaciones se deben a la disponibilidad del mercado, no a que haya restricciones.

Otra entidad aseguró que dispone de toda la cantidad que el cliente pida, siempre que el monto lo tenga depositado con ellos. Mientras que en otra se precisó que sí hay limitaciones, no restricciones.

Es común que a final de año las empresas y personas busquen cerrar sus compromisos financieros en moneda extranjera por temor a un aumento, aún se ligero, o de que en el primer cuatrimestre del año entrante se les dificulte un poco la adquisición para reposición de inventario.

Actualmente el país tiene suficientes divisas. A l 5 de mayo de este año las reservas estaban en US$16,448.6 millones, equivalente a un 13.4 % del PIB y 6.2 meses de importación, indicadores que según las autoridades se encontraban por encima de las métricas del Fondo Monetario Internacional (FMI). A esa fecha se lograron ingresos por turismo por aproximadamente US$8,500 millones, y ya a noviembre pasado esa cifra fue estimada al alza, de US$10,000 millones para el cierre de este 2023.

También se espera que las remesas cierren este año por encima de los US$10,200 millones y la inversión extranjera directa por encima de US$4,300 millones.

