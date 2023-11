Jóvenes agricultores podrán tener proyectos propios en el campo

Muchos jóvenes que han tenido que migrar del campo a las ciudades por no encontrar oportunidades para emplearse o de emprender, ahora podrán desarrollar sus propios proyectos agrícolas con financiamiento que facilitará el Banco Agrícola mediante un acuerdo con el Ministerio de la Juventud.

Los detalles de “Campo Joven” fueron ofrecidos a LISTÍN DIARIO por un joven de 22 años, analista del Banco Agrícola y quien, con una pasión contagiosa, coordina este programa, ya que siente que con esta iniciativa muchas mujeres y hombres descendientes de agricultores, podrán seguir los pasos de sus progenitores y constituirse en el relevo generacional que necesita el sector agropecuario, garantizando así la seguridad alimentaria del país.

Steven Jonathan Baldera Matos refiere que hace falta un relevo generacional y, el Banco Agrícola, como principal entidad financiera del sector agropecuario, mediante un estudio determinó que la edad promedio de sus principales clientes ronda los 55 años.

También cita que una investigación realizada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) establece que sectores como la ganadería, la pesca y la agroindustria requieren iniciar políticas de incentivos para jóvenes, porque la mitad de los productores agropecuarios supera los 55 años.

“Hay un vacío de jóvenes en el campo”, expresa Baldera Matos y explica que por eso nace este programa que se propone junto al Ministerio de la Juventud facilitar el financiamiento para que jóvenes con edades entre los 18 y los 35 años, y de todo el territorio nacional, puedan establecer sus proyectos en cualquier área de la agroindustria, agroturismo, pecuaria, pesca y ganadería, incluyendo iniciativas de innovación tecnológica en el sector.

Para esto, explica el coordinador del programa “Campo Joven”, el Banco Agrícola ha dispuesto un fondo de RD$100 millones que se distribuirán a seis millones por provincias y con estos estiman que, en una primera fase, podrán facilitar recursos a tasa cero a unos 10 proyectos de jóvenes agricultores con un plazo de pago de hasta cinco años.

Sostuvo que en un principio se pensó conceder préstamos con un tope de hasta RD$300,000, sin embargo, al calcular lo que puede costar echar a andar un proyecto agrícola, se dispuso aumentar el tope hasta los RD$600,000.

Baldera Matos, con el entusiasmo que solo pueden contagiar sus 22 años, sus conocimientos en la carrera del derecho y su altruismo, sostiene que este es un proyecto para ofrecer oportunidad a muchos jóvenes, sin distinción de género, que tienen ideas innovadoras, que provienen de familias con tradición agrícola y que aspiran a desarrollarse con éxito en sus comunidades siguiendo el legado de sus progenitores.

Pasos y requisitos para aprobar

El programa “Campo Joven”, contempla, además del financiamiento, un acompañamiento técnico que procura garantizar el éxito de las iniciativas aprobadas, detalla Baldera Matos y refiere que antes de ser aprobadas las propuestas pasan por una fase de evaluación para determinar su factibilidad.

“Nosotros estudiamos el mercado, estudiamos el suelo, estudiamos el rubro per se, estudiamos también el conocimiento que tenga el cliente, lo que se va a sembrar y todos sus riesgos, y ahí determinamos si es factible o no, porque tampoco es prestar por prestar, porque los estaríamos conduciendo a la quiebra y esa no es la idea”, sostiene, tras precisar que el Ministerio de la Juventud trabajará con los jóvenes cuyos proyectos sean factibles, dotándoles de las herramientas de emprendimiento, y el Banco Agrícola, lo que tenga que ver con el financiamiento y asesoría financiera.

¿Cómo calificar?

Los requisitos para participar en el programa Campo Joven están sujetos a las políticas y normativas del Banco Agrícola, según explica el coordinador de programa, pero específicamente, el joven debe tener un proyecto o idea de negocio en una de las áreas de enfoque del programa, un lugar propio, cedido o rentado donde se desarrollará y un fiador que puede ser su padre, madre u otro familiar.

“Aceptamos un fiador familiar porque se supone que a quien este joven vendría a ser revelo es de su padre, lo que queremos incentivar es que podamos propiciar ese relevo generacional que permitan la sostenibilidad y el crecimiento de la actividad agropecuaria o agroindustrial, lo que en esencia contribuirá a la seguridad alimentaria del país”, enfatizó Baldera Matos.

Lanzamiento

El programa ya inició hace alrededor de un mes, con una convocatoria virtual a la que aplicaron 568 jóvenes y una formal en la provincia Santiago Rodríguez, primera en que se ejecutará el programa y en la que serán entregados los primeros cheques.

Hasta ahora, de 23 que han aplicado en Santiago Rodríguez, se aprobaron los 10 que corresponden por provincia. Al sector ganadero es que corresponden la mayoría de iniciativas, indica Baldera Matos.

Citó el caso de una joven que estudia zootecnia y que su padre, un ganadero, le regaló hace dos años una vaca y un toro, ganado que ella aumentó a cinco, pasando de producir 32 litros diarios de leche a 72, por lo que ahora busca financiamiento para aumentar a 10 su ganado.

Apoyo en la búsqueda de mercado

Además de la asesoría para la sostenibilidad financiera de Campo Verde, el programa se propone asistir a sus participantes en la búsqueda de mercado para sus productos y enseñarles técnicas de “networking”.