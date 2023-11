Año 2023 cerrará con inflación de 4.9 %, según pronósticos FMI

¿Cuáles son las nuevas proyecciones del PIB, inflación y deuda pública para República Dominicana? ¿Cuáles son sus recomendaciones para un mayor crecimiento? Con más empleo para el país, en este contexto de incertidumbre global, ¿cuáles serían las prioridades para lograr mejores salarios y qué falta para incentivar la inversión extranjera para tener más industrias?.

Estas fueron las preguntas dirigidas al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, como parte de la presentación de las Perspectivas Económicas Regionales 2023.

No me sé de memoria todas las proyecciones de todos los países, Valdés. Entonces tengo que leer la tabla, discúlpame por eso. Entonces República Dominicana pasaría de un crecimiento, si no me equivoco, de 4.9 por ciento a 3 por ciento este año y 5.2 por ciento el año que viene. Me gustaría mencionar que República Dominicana es un país de muy rápido crecimiento, dijo.

Valdés también se refirió a un blog publicado en la página web del FMI, de la autoría de varias personas que trabajan en República Dominicana, que según considera es muy impresionante lo que han logrado. Dijo que también había mencionado antes de este desafío de crecimiento a largo plazo que la región en general crece al 2.5.

“Bueno, estimamos que la República Dominicana crece alrededor del 5 por ciento en el mediano plazo y eso es muy impresionante para el nivel de ingresos que ya ha alcanzado la República Dominicana. Como en todos los demás países, estos son buenos tiempos para seguir trabajando en lo fiscal y que nuestro personal siga trabajando en más reformas estructurales”, afirmó.

Valdés respondió a Cándida Acosta, editora de Economía & Negocios durante la rueda de prensa del 13 de octubre pasado, en la cual participaron Randa Elnagar, del Departamento de Comunicaciones del FMI; Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental; Nigel Chalk, director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, para dar a conocer los resultados del informe Perspectivas Económicas Regionales.

En general, la economía dominicana, a pesar del contexto global y su alta dependencia del petróleo y bienes industrializados ha registrado un comportamiento de gran importancia en el crecimiento del producto interno bruto regional.

Recientemente, el país recibió la visita de una delegación del FMI que se reunió con varios sectores. La delegación, encabezada por Emilio Fernández-Corugedo, Pamela Madrid, Manuel Rosales y Diego Calderón, reconoció el buen desempeño de la economía dominicana y sus sólidos fundamentos, destacando que el país ha sido capaz de resistir numerosos choques externos durante los últimos años, mostrando una amplia capacidad de resiliencia, dice el BCRD. Además, expresó que las expectativas para la economía dominicana son muy buenas “como muestra de que han realizado muy bien su tarea”, motivo por el cual los inversionistas internacionales mantienen un alto interés en el país.

Crecimiento del PIB

Para el 2023, el FMI proyecta un crecimiento de 3 % del PIB, al igual que el BCRD. No obstante, al Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que el PIB se expandirá al 3. 7 %.

Aun cuando economistas debaten que podrá ser menor de 3 %, nuevas políticas de inversión pública y la concreción de facilidades de liquidez a sectores dinámicos puede ser el impulso del PIB.