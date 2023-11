Destacan oportunidades de la Inteligencia Artificial para sectores influyentes en la economía

El Comité de Tecnología e Innovación (CTI) de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR por sus siglas en inglés), realizó este martes el conversatorio “AI The Series: Bridging the Present to Shape Our Future”, contando con la participación del ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien destacó los esfuerzos realizados en el país para adoptar la Inteligencia Artificial y aplicarla a los diferentes sectores influyentes en la economía nacional a través de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA).

Durante el encuentro, Santos aseguró que, a través de la ENIA, el Gobierno dominicano trabaja en cinco mesas temáticas, que exploran desde aspectos éticos hasta el manejo de datos con Inteligencia Artificial, con el fin de desarrollar una industria 4.0, en el país; fortalecer la soberanía tecnológica y de datos, además de posicionar a RD como un Hub Tecnológico Regional.

En el acto participó además Adolfo Corujo, Socio y CEO de Deep Digital en la consultora de comunicación y asuntos públicos Llorente y Cuenta, quien hizo su presentación “El Apocalipisis de la IA”, en donde expuso los principales retos que enfrenta la Inteligencia Artificial para los próximos años. Corujo destacó la gran efectividad de esta tecnología ante procesos creativos, sin embargo, aseguró que los softwares desarrollados muestran debilidad en cuanto a requisitos más complejos que involucran pensamiento crítico.

La presidenta del CTI de AmchamDR, Vivian Peña Izquierdo, subrayó la participación de AmchamDR en distintas mesas de trabajo junto al Ministerio de la Presidencia desde el 2020, asistiendo en la construcción de la Agenda Digital 2030 y contribuyendo en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA).

"La Inteligencia Artificial tiene el potencial de transformar la sociedad de muchas maneras positivas. Esta serie de encuentros (AI The Series) no solo han explorado los hechos y las conexiones hacia el futuro, sino que también ha abordado de manera integral cómo la IA puede ser un puente crucial en el presente para moldear nuestro futuro", comentó Peña Izquierdo.

Durante el AmchamDR Talks se desarrolló un panel de discusión entre expertos en donde los invitados expusieron sobre la Inteligencia Artificial y las oportunidades de desarrollo y aplicación con las que cuenta el país para esta tecnología en constante evolución.

En el conversatorio, en el que participaron varios expertos de diversos sectores, entre los cuales destacaron el tecnológico, logístico, sanitario, legal y energético. En esta discusión disertó Douglas Hasbún, presidente del Comité de Energía de AmchamDR, quien exploró cómo la IA transforma y optimiza el sector energético, desempeñando un papel fundamental en el monitoreo, automatización y eficientización del mismo; por otra parte, Gastón Gabín, vicepresidente del Comité de Salud, destacó cómo la IA transforma la prestación de servicios de salud, mejorando la precisión diagnóstica, agilizando los procesos y personalizando los tratamientos. Crystian Peralta vicepresidente del Comité de Facilitación de Comercio destacó que la IA puede garantizar la ciberseguridad en los procesos logísticos además de mejorar la productividad y predictividad del trasborde de mercancías.

En ese contexto, Daniel Korn, director de Gobernanza y Asociaciones de Inteligencia Artificial para las Américas de Microsoft, destacó en el panel la importancia de establecer marcos éticos y de gobernanza para guiar el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial, explorando cómo las asociaciones estratégicas pueden impulsar la innovación y abordar los desafíos comunes que surgen en estos ecosistemas. Korn también señaló que el país podría considerar la adopción de un código de conducta voluntaria relacionado a la IA, para asegurar el control humano de esta tecnología y el respeto a los Derechos Humanos.

Por otra parte, Mirna Amiama, en representación del Comité Legal, destacó las necesidades de trabajar en un marco legal claro con respecto a esta tecnología, que brinde confianza a los usuarios y en el que se respeten principios éticos fundamentales como los DD.HH., económicos, sociales y más.

Finalmente, Melissa Muñoz, directora de Innovación de la OGTIC aseguró a través de la ENIA, el Estado busca construir un Gobierno inteligente, con la IA y que es necesario potencializar el sector privado, la academia y la sociedad civil para continuar dando pasos y tomando medidas permanentes hacia la nueva tecnología.

Este panel sobre la IA fue moderado por Meiny González, vicepresidenta del Comité de Tecnología e Innovación de AmchamDR.

