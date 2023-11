Líderes de la región exponen visión para mejorar la calidad de la política

El Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) celebró ayer su Sexto Encuentro Regional 2023 " Desafíos para el Desarrollo y el Progreso en América Latina y El Caribe", donde varios expresidentes de la región expusieron su visión para mejorar la calidad de la política y de las instituciones democráticas de los países de América Latina.

El encuentro organizado por la CAPP y la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y de los ex presidentes, Sebastián Piñera de Chile, José Figueres de Costa Rica; Andrés Pastrana de Colombia y Felipe Calderón de México, así como el ex gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño y la ex canciller de Panamá, Erika Mouynes, entre otros.

Al hablar en la actividad, la vicepresidenta, Raquel Peña, manifestó que América Latina y el Caribe son escenarios propicios para la integración económica.

Agregó que es una región que promueve el liderazgo femenino, siendo constantemente sede de cumbres y eventos que ponen de manifiesto su influencia internacional.

La vicemandataria agregó que República Dominicana también puede aportar al debate "gracias a su experiencia con alianzas público-privadas que han sido fundamentales para el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid, y otras orientadas al desarrollo económico, como los grandes proyectos de infraestructura y para el fortalecimiento del país como hub logístico".

Mientras que el expresidente de Chile, Sebastián Piñeira, destacó que desde la década de los 80s América Latina empezó a recobrar la democracia, la cual ha sido impactada desde el 2010 por una serie de fenómenos como crisis económicas mundiales, estancamiento económico, desigualdad, redes sociales e inmediatez, crisis democrática representativa, pandemia del coronavirus, populismo, narcotráfico y crimen organizado.

Piñeira indicó que entre los desafíos hacia el futuro se encuentran mejorar la calidad de la política, mejorar la calidad de la educación, invertir más en ciencia y tecnología, promover la innovación y el emprendimiento, modernizar el estado y desatar las fuerzas de la libertad.

De su lado, el presidente del CAPP y ministro de Industria y Comercio, Víctor "Ito" Bisonó, explicó que en el caso dominicano, desde el CAPP se acciona para divulgar las ideas del desarrollo e influir en que las elecciones se basen en el futuro para superar el pasado.

Erradicar la corrupción

Bisonó expuso que en tres años de gobierno se ha ido erradicando la corrupción del tren gubernamental y aumentado la productividad económica del país.

“Por ejemplo, en 2020 todas las encuestas, incluso las regionales como Latinobarómetro apuntaban a que siete de cada diez personas consideran la corrupción como el principal problema del país, uno de los niveles más altos. Hoy esto ha bajado a un promedio de 24% según prácticamente todas las firmas que incluyen esta pregunta”, aseguró Bisonó.

Álvaro Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, destacó que contrario a los demás Países de América Latina, República Dominicana es un oasis en la región en materia democrática.

"Este país podría servir en algunos sentidos, de paradigma y de referencia, pero sí quiero recordar que las cosas en América Latina no van bien", precisó Llosa.

En el evento, celebrado en el hotel Embajador de Santo Domingo, se desarrollaron tres paneles, siendo el primero “Política y campañas electorales y su impacto América Latina Elecciones, campañas, libertad y democracia”.

En el segundo panel, abordaron el tema América Latina y su relación con el resto del mundo, mientras que el tema central del tercer panel fue el rol del sector privado para el desarrollo de los países de la región Beneficios y responsabilidades. Alianzas público-privadas ¿Cómo influyen los principales actores en las decisiones de gobierno y en el desarrollo regional?