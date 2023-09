¿Oportunidad, apocalipsis, robo masivo o nueva batalla geopolítica?

No dejamos de hablar de la inteligencia artificial sin saber del todo qué significa, en qué nos va a cambiar la vida y si nos amenaza o nos ampara. La periodista Delia Rodríguez, subdirectora del diario La Vanguardia, es experta en tecnología pero no teme expresar sus dudas. Así lo hizo durante el debate "Economía 4.0: reinventando el futuro a través de la transformación digital y la inteligencia artificial", organizado por la Fundación Gabo en Santiago de Compostela con el apoyo del CAF.

En la mesa de ponentes Rodríguez estuvo acompañada por Gumersindo Lafuente, maestro de la Fundación Gabo y por el director general de dicha organización, Jaime Abello. Frente a ellos, un grupo de periodistas expertos en economía de medios como El Tiempo (Chile), El Economista (México), Gestión (Perú), Mercurio (Chile), Agencia EFE (España) o Expansión (España). El debate no tardó en aflorar. Fue intenso y giró en torno a dos ideas: el miedo y las oportunidades ante lo desconocido.

Delia Rodríguez se muestra convencida de que "todo va a cambiar de nuevo", como consecuencia de los avances de la inteligencia artificial. Los últimos meses han sido fundamentales y la última evolución del ChatGPT de noviembre abre un abanico de posibilidades, sin certezas sobre cuál será el papel de los humanos en los nuevos escenarios. La subdirectora de La Vanguardia lo resume de manera inquietante: "En los últimos años era el algoritmo quien ordenaba la información que hacían los humanos y ahora va a decidir también el contenido".

Nadie sabe nada

Los periodistas reconocen que el tamaño de su inquietud ante la inteligencia artificial es comparable al de su desconocimiento. Delia Rodríguez asegura: "Nadie sabe muy bien cómo funciona. Tú lanzas los datos y hay una parte de incertidumbre que desconocemos".

Y es que el periodismo no siempre ha reaccionado con rapidez a las innovaciones en los procesos de comunicación. Gumersindo Lafuente, maestro de la Fundación Gabo, confesó haber encontrado "estados de negación absoluta" en redacciones que huían de los nuevos caminos que se abrían ante sus pies.

Estamos hablando de contenidos, datos, literatura, imágenes. Todo en manos de unas máquinas que procesan a velocidades que desconocemos y que usan todo lo que encuentran y que, en muchas ocasiones, cedemos sin contraprestación.

Lafuente advierte: "Vuestras empresas están regalando toda vuestra producción a estos robots. El New York Times ya lo ha prohibido porque estamos regalando conocimiento". Delia Rodríguez cree que no todos opinan lo mismo: "Hay dos posiciones. Hay quien cree que es el mayor robo a la propiedad intelectual de la historia de la humanidad y quienes creen que, igual que un escritor lee a otros escritores, no hay problema porque la inteligencia artificial nos lea a todos".

¿El fin de internet?

Sin tiempo para asumir cómo ha cambiado nuestras vidas la llegada de internet, ahora la inteligencia artificial le puede dar una nueva vuelta a todo. La fuerza de computación de estas nuevas máquinas es tan elevada que su mayor aportación es su capacidad para aportar volumen de contenido: muchas noticias en minutos, música recién creada en tiempo récord, millones de fotografías. ¿Dónde deja eso al ser humano?

En la línea de esta inquietud, Jaime Abello interviene: "¿Una inteligencia artificial es capaz de contar historias? ¿Esto lo puede hacer una máquina como se ha planteado aquí? Nos preguntamos eso mientras el cambio tecnológico está sucediendo".

Pero esa capacidad de las máquinas para producir desmedidamente puede acabar rompiendo algo que parecía irrompible: internet. Y es que si el contenido es desmesurado, pero su calidad es inhumana, se corre el riesgo de saturar la red con demasiada información. Delia Rodríguez lo resume así: "Sería una escalada armamentística con destrucción mútua asegurada. Conseguiremos crear un internet inútil en el que nadie estará. Los seres humanos nos iremos a otro lado. Estaremos en pódcasts, en foros.."

Máquinas que pintan cuadros

¿Y si lo anterior no es cierto y la inteligencia artificial consigue hacer novelas, pintar cuadros? En una visión utópica pensábamos que las máquinas nos iban a permitir dedicarnos a pintar, a tener más tiempo. Pero en 2023 están haciendo ya esos trabajos creativos: se han puesto a pintar y a escribir para que seamos nosotros los que hagamos esos trabajos espantosos y rutinarios de los que queríamos escapar.

La ponente principal del panel, Delia Rodríguez, es escéptica: "La visión utópica de que las IA van a acabar con los trabajos de mierda y nos van a hacer felices la veo nada clara".

Nueva batalla geopolítica

Los avances tecnológicos son también un nuevo campo de batalla geopolítica. Europa ha empezado a esbozar normas de uso pero cada territorio actúa por su cuenta. Estamos ante un sector que está alertando la necesidad de regulación con algo entre las manos "tan poderoso como la bomba atómica", tal y como asegura Delia Rodríguez.

En este punto, la invitada principal del panel rememoró la afirmación de una comisaria europea que dijo que no le preocupaba la extinción de la humanidad pero sí que un algoritmo decidiese si le daban una hipoteca o no".

Es lo que muchos expertos denominan "marketing del apocalipsis". Lo que sucede cuando algoritmos opacos deciden si trabajas o no (LinkedIn) o si encuentras pareja (Tinder).

El director adjunto de Expansión, Iñaki Garay, teme lo que hará China frente a ciudadanos que "no van a dejar de proveer datos". Su previsión es que el gigante asiático “no va a parar. No lo hizo frente a la amenaza del cambio climático y no lo hará ahora".

Fausto Triana, periodista de la Agencia de Prensa Latina, cree que nada de esto es tan nuevo como podríamos pensar: "La rueda no se inventó para ciudadanos honestos; se hizo para todo el mundo. Lo mismo pasa con la tecnología".

Sobre el seminario

En Santiago de Compostela, España, se desarrolla el Seminario de Editores Económicos 2023, entre el 14 y 15 de septiembre, y reúne a 20 periodistas procedentes de España, América Latina y el Caribe. Una oportunidad que es posible gracias a nuestra alianza con CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Sobre Delia Rodríguez

Delia Rodríguez (Logroño, 1978) es una periodista y autora especializada en la conceptualización y lanzamiento de nuevos productos periodísticos y el análisis de la intersección entre la tecnología, los medios y la sociedad.

Escribe una newsletter sobre inteligencia artificial los viernes y una columna de opinión los martes en el diario donde es subdirectora, La Vanguardia. Su boletín personal se llama "Leer, escribir, internet" y se encuentra en Substack. Licenciada en Ciencias de la Información, fundó Verne –la web de cultura digital de El País – y ha sido la primera directora digital de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Fue subdirectora digital de desarrollo de audiencias en el principal medio en español de Estados Unidos, Univision Noticias. Antes de ello, lanzó la web de la revista S Moda, ejerció como redactora jefa de El HuffPost en su creación, coordinó la sección sobre vida digital del pionero medio en línea Soitu y habló a diario sobre internet en La Ventana de la Ser. Fue la productora ejecutiva del podcast “Mejor vete, Cristina”, ganador de un premio Ortega y Gasset de Periodismo.

Es autora de un ensayo que adelantó la influencia de la viralidad en la sociedad y los medios, Memecracia.