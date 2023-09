El empresario Noel Ureña Ceballos puso a circular libro

El empresario Noel Ureña Ceballos, presidente de Laboratorio M.K., S.R.L. Cosméticos y pasado presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), presentó su primer libro “Si lo Puedes Soñar, lo Puedes Emprender – De humilde campesino, a empresario exitoso”.

En la obra, el empresario narra sus vivencias y experiencias de superación personal como emprendedor y busca ser un instrumento para educar e incentivar a los jóvenes a seguir sus sueños.

“El propósito de este libro es motivar principalmente a los jóvenes de la República Dominicana que estén anhelando llegar a convertirse en empresarios exitosos, a que se enfoquen en sus metas y no dejen de luchar por alcanzar sus objetivos”, explicó el empresario y escritor.

Ureña Ceballos narra su propia historia de vida y de como un joven campesino soñador se convirtió en un empresario exitoso, llegando a presidir una importante industria cosmética de alcance nacional e internacional y uno de los más importantes gremios empresariales del país.

Noel Ureña Ceballos, Antonio Espín.Fuente externa

El escritor enseña once pasos muy sencillos, pero extremadamente importantes y valiosos, los cuales podrían llevar al lector a encontrar su pasión para poder visualizar sus sueños y de esa manera materializar el anhelo de convertirse en emprendedor de éxito. El libro está disponible en Librerías Cuesta Libros, en Santo Domingo y Santiago de Los Caballeros. También se puede adquirir en la plataforma de Amazon, donde está publicado en el idioma español, y en inglés, bajo el título “If you can dream it, you can undertake it”, ambas versiones están tanto de manera impresa como digital.

La presentación del libro fue este martes, 19 de Septiembre de 2023, a las 7:00 pm, en el Salón de Conferencias ubicado en el Salón Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en la ciudad de Santo Domingo.

Ana González, Noel Ureña y Carlo Aparcero.Fuente externa

Contó con las palabras de bendición dadas por el Padre Angel Cuevas y el comentario del prólogo por el empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín). Además, la presentación del libro estuvo a cargo del también escritor Carlos Aparcedo, quien comentó algunos capítulos e interpretó la intención. La señora Milagros Ureña, habló sobre el autor y su vida.

En el acto estuvieron presentes además, representantes del sector empresarial, funcionarios públicos y académicos, además de familiares y amigos del empresario y ahora escritor, Noel Ureña Ceballos.