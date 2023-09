Información financiera en los estudios de Precios de Transferencia

El Estudio de Precios de Transferencia también -llamado Archivo Local - representa parte de las obligaciones formales de cumplimiento fiscal anual, en los casos donde se evidencien o registren operaciones con relacionados y que debe concluir si hay o no, una afectación en la base gravable del impuesto sobre la renta (ISR) declarado y probablemente pagado.

Este estudio debe contener obligatoriamente los datos que se indican en el párrafo V del Artículo 4 del Decreto 256-21 y específicamente para efectos de esta oportunidad profundizaré sobre la información financiera utilizada en este tipo de estudios

En la buena teoría resultaría muy coherente y fácil pensar que si estamos frente a una evaluación entre partes relacionadas, solamente se evalúen los resultados obtenidos con éstos y se excluya todo aquel efecto que provenga de operaciones con terceros, situación que resulta congruente con las exigencias establecidas por las directrices vigentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en esta materia; no obstante, en la práctica, un porcentaje significativo de los análisis en cuestión no se ejecuta de esa manera por diversas razones, las cuales pueden estar muy bien sustentadas. Sin embargo, la realidad es que el desafío es mucho más retador, ya que la Autoridad Tributaria espera que se cumpla lo primero, o en su defecto, que el argumento utilizado homologue las condiciones o elementos que cualquier tercero hubiese utilizado para tomar decisiones (de rentabilidad y viabilidad económica), es decir, que permita soportar que financieramente esas transacciones tenían un sentido económico, que su permanencia, quizás, en el portafolio de productos y servicios, genera valor y beneficio y, por sobre todo, que no representan una menor tributación.

Este debate se complica aún más cuando el contribuyente presenta una pérdida en sus resultados, y de una u otra forma, debe demostrar, por un lado, que una entidad totalmente independiente hubiese estado dispuesta a registrar una pérdida en proporciones y condiciones similares, y por el otro, que la inclusión, si la hubiese, de resultados obtenidos con terceros es correcta y que no se ha realizado únicamente en aras de compensar los resultados con relacionados.

La delimitación de la transacción sujeta a análisis, como la revisión y definición de la información financiera utilizada en los análisis de Precios de Transferencia, es un aspecto prioritario y fundamental, por lo que, tiene incidencia sobre el enfoque metodológico y de comparables, resultando determinante sobre la calidad de la conclusión que revela el estudio.

Es así como, la solicitud de información financiera segmentada por función, actividad o por transacción resulta un requerimiento extraordinariamente común en un proceso de fiscalización, razón por la cual se debe discutir con el asesor sobre las implicaciones que podría traer su uso o desuso, en vista que no debería tratarse como un elemento trivial por ser uno de los elementos más cuestionados de todo el proceso de documentación de Precios de Transferencia.

El autor es Roberto Revel-Chion

Socio de Precios de Transferencia

Deloitte República Dominicana

informacioncr@deloitte.com