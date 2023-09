Los precios futuros del petróleo WIT siguen altos

El precio del barril de petróleo crudo sigue alto. El viernes pasado las cotizaciones registradas en los mercados de Londres y Nueva York cerraron en US$93.93 el crudo Brent y en US$90.77 por barril de crudo WTI (West Texas Intermediate).

Otras plataformas como Investing indicaron cierres a futuro (octubre 2023) de US$93.35 para el barril del Brent y de US$90.02 para el WTI, como una muestra de la tendencia alcista de las últimas semanas que, por suerte no habían afectado el pasado viernes a otros derivados del crudo, en esta caso a commodities como las gasolinas, el gasóleo o el kerosene. El impacto del alza del crudo se siente más en países como República Dominicana, que no produce crudo y sus importaciones son generalmente combustibles blancos. En los mercados internacionales los analistas del mercado petrolero mantienen expectativas en ascuas a la espera de una solución), debido a los anuncios prolongados de recortes en la producción de crudo por parte de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP). AFP reporta que “el WTI no había cruzado la marca de los US$90 desde principios de noviembre de 2022”, y la tendencia continúa. Mientras para Bloomberg una limitada oferta puede afectar la inflación.