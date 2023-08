Alto costo de libros de textos preocupa a jefes de hogar

“Los libros están carísimos”, esta fue la respuesta que predominó entre padres, madres de familias y propietarios de librerías independientes, que se encontraban en los locales del parque Enriquillo en la avenida Duarte, cuando se les cuestionó sobre el costo de los útiles solicitados para el nuevo año escolar.

Durante un recorrido por la zona, el equipo del Listín Diario conversó tanto con los dueños de las librerías, como con padres y madres que se encontraban adquiriendo estos materiales para la temporada escolar que inicia el próximo lunes.

“Ya los padres no tienen rejuego, tienen que comprar un libro carísimo, actualmente que vale casi RD$2,000 y como está el presupuesto de una casa, compra cuatro libros que te salen casi en RD$8,000, eso es inaudito”, manifestó José Alberto, quien desde hace más de 16 años es propietario de la Librería La Rosa.

José Alberto informó que, dependiendo de la editora, los libros pueden costar desde RD$1,930 en el caso de Editora Santillana y RD$2,050 en el caso de SM.

Asimismo, comentó que este precio se da en los materiales de texto de primaria y secundaria.

Refirió, además, que con el “relajo” de las editoriales de renovar las versiones de los libros cada año, se pierde mucho el dinero invertido en las librerías y a los jefes de hogar les dificulta realizar el cambio de los libros usados por los nuevos, porque las ediciones anteriores quedan obsoletas.

“El padre que utilizó los libros el año pasado ya este año no le sirven porque en la editora se dieron a la tarea de volver a cambiar los libros”, expresó.

Santa Brito, madre de dos niñas que se encontraba en una tienda de libros de la zona, manifestó su inconformidad con el aumento de los libros e indicó que debe comprarlos por obligación por la educación de sus hijas.

“Ahora mismo como usted sabe que no hay nada barato, uno es que tiene que sacrificarse y compralos porque es obligación para que los muchachos estudien. Hay que pasar trabajo para conseguir todo”, expresó Santa, con la angustia reflejada en su rostro.

A sus hijas que están en sexto de primaria y cuarto de secundaria, les requieren cuatro libros básicos a cada una, adicional a esto, un libro de ortografía y un diccionario.

Brito, comentó que los libros de texto básicos para secundaria de la editorial Susaeta le costaron RD$1,950 cada uno.

Mientras que los demás textos correspondiente a primaria le costaron RD$1,400 y RD$1,700, respectivamente.

Consideró que se deben tomar medidas con relación al aumento de precio y al cambio de editoriales constantes.

“A un padre no le conviene porque cada vez que un hijo pasa de curso, si el otro le toca usarlo hay que comprar nuevo", antes un padre reciclaba un libro, o lo usa el hermano, el primo o el vecino, pero cuando la editora cambia el padre lo que puede hacer es botarlo”.

Otra queja externada al equipo del Listín Diario fue la de Esmeralda Heraldo, quien se encontraba en otros de los pequeños negocios localizados en la Duarte, con un bolso verde repleto de libros, los cuales dijo cambiaría para poder comprar los que le requieren este año.

Contó que su hija está en quinto de primaria y que este año en busca de “economía”, optó por ir al lugar cambiar sus libros usados por nuevos, aunque a veces esta tarea se dificulta por lo del cambio de ediciones, según comentó esta madre.

“Esto está demasiado caro, y además cambiando editora a cada rato y que la versión ya no están actualizada, es un robo”, expresó Heraldo.

Informó que los libros que le pidieron a su hija cuestan RD$1,800, y a ella le solicitaron 11 materiales de textos distintos, por lo que si no pudiera cambiar los libros usados debía incurrir en un gasto de más de RD$22,000, lo que dijo es solo una parte de los gastos que tendrá que hacer para poder enviar a su hija al colegio.

Propietarios de libros

Propietarios de librerías y padres externaron su queja con los cambios de libros de las editoriales, lo que lleva a que todos pierdan, ya que quedan muchos libros obsoletos en el mercado, que no se pueden cambiar porque las librerías no le encuentran ventas y que los padre debe desechar por que los colegios ya no los solicitan.

Mientras que Amauri Colomén, propietario de una tienda de libros en el lugar contó: “Lo veo demasiado radical y muy rápido cambiar un libro cada cuatro años, la editora deberían darle por lo menos siete años para que la gente pueda respirar”.

Asimismo, Luis Alfredo Ramírez, propietario de otra tienda comentó: “Cuando el libro lo cambian a nosotros nos quedan cientos de libros”.

Cambios arbitrarios

Sin que las autoridades tomen medidas cada años las editoras cambian los libros de textos, sobre lo que se queja la población.

“Eso está muy mal, porque antes con un solo libro estudiaba una familia entera. Ahora es casi todos los años. Algunos que compre el año pasado, ya este año no funcionan”, manifestó Esmeralda Heraldo, madre de familia.