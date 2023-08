IDAC recibirá inversionistas aeropuerto

El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Héctor Porcella, dijo ayer que está dispuesto a recibir y a escuchar a los inversionistas del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), a los que pide que soliciten una cita para reunirse en su despacho, porque él es un servidor público.

No obstante, afirmó que no puede referirse al tema con el AIB hasta tanto no salga una sentencia porque el caso está en la justicia y ya han habido cuatro sentencias y cualquier planteamiento puede contaminar el proceso. Indicó que si ellos tienen todas documentaciones que dicen que vuelvan a presentarlas para ver si cumplen los requerimientos. Porcella indicó que los documentos presentados no cumplían los procesos legales y por eso el caso está en los tribunales de la República. Reiteró a Listín Diario que está dispuesto a recibir a los inversionistas del AIB, quienes mediante su participación en el Desayuno de Listín Diario solicitaron al IDAC que los reciba para formule las inquietudes que tengan sobre el proyecto, porque entienden que no hay objeciones de carácter técnico ni ambiental.

Video A modo de chanza, el CEO de Asur, un grupo empresarial importante que opera 16 aeropuertos en México y Colombia, Adolfo Castro, casi se lamentó de que fue invitado a participar en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) con un 25 % de acciones, porque pudo haber sido mayor, ya que ve en la zona un gran potencial, como lo vieron de 15 a 20 años atrás en Cancún, México.



Los inversionistas del AIB explicaron que fue el IDAC quien inició un proceso de objeción a la construcción del aeropuerto, pero aseguran que ven el tema como una competencia, que es legítima. Abraham Hazoury Toral, presidente del grupo Abrisa, S.A.,junto a Adolfo Castro, CEO del Grupo Asur, operador de 16 aeropuertos internacionales, de los cuales nueve están en México; George Muñoz, abogado y presidente de fondos de inversiones en Estados Unidos y miembro del Consejo de Marriott; Rafael Fernández de Castro, director operativo; Osiris de León, director técnico; Cruz Apestegui, director de Relaciones Institucionales, y Víctor Dumé, director comunitario en la Altagracia, participaron en el encuentro.