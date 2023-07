La ONE dice que concluyó el proceso de verificación de pagos para personal del X Censo Nacional

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó a través de un comunicado que concluyó el proceso de depuración y verificación de la ejecución de los pagos correspondientes al personal del X Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV), que quedó pendiente para este 2023.

“Con el objetivo de continuar facilitando las vías de atención y para la finalización definitiva de los pagos, esta institución anuncia que a través de la página web se pondrá a disposición un enlace de consulta pública de los estatus de saldados y pendientes”, indicaron.

Asimismo, aseguraron que mientras se realizaba la depuración, la ONE recibía y atendía a las personas que se acercaban a las oficinas, para ofrecer informaciones sobre el estatus de los pagos y, en algunos casos, “entrega inmediata” de los pagos que ya habían agotado el proceso.

La ONE, el pasado 26 de abril 2023, manifestó que debido a “incidencias y contingencias predecibles en el terreno”, los pagos quedaron como una deuda que debían someter a las instancias pertinentes, debido a que la ley orgánica de presupuesto para el sector público No. 423-06 no permite que se pasen los recursos de un año a otro.

De igual manera, el 30 de diciembre del 2022, la institución, a través del boletín censal, puntualizó que había “honrado” los honorarios y viáticos a 31,546 personas que tuvieron la destreza de trabajar como empadronadores y supervisores en el censo.

Desde diciembre 2022 hasta abril 2023, hubo 2,213 personas con sus pagos disponibles en la entidad financiera estatal correspondiente, según el organismo.