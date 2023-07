Embajador de Israel en RD exhorta al país a “sacarle dinero al sargazo”

El embajador de Israel en la República Dominicana, Daniel Biran, afirmó que el país tiene el potencial para sacarle el máximo provecho al problema del sargazo, transformando esa alga marina en cadenas de valor para las comunidades costeras y todo el país.

Daniel Biran Boyer, destacó la colaboración que brindan al país frente al problema del sargazo y el interés empresas de Israel de invertir en territorio dominicano para combatir esa alga marina.

“El sargazo no es solo tema de República Dominicana es tema de todo el Caribe y lo que nosotros ofrecimos realmente, es buscar soluciones de reciclar, de tratar de crear energía verde, hay también dos o tres compañias israelíes listas para invertir en el pais, trabajamos tambien con el gobierno dominicano, con el sector turismo en la República Dominicana, trabajamos con el Grupo Punta Cana, tratamos de hacer cosas, pero en mi opinión, en este tema tenemos que unirnos en todo el Caribe, seguramente habrán soluciones o por lo menos si llega el sargazo, sacar dinero de ese sargazo”, sostuvo el embajador de Israel Danny Biran, al ser entrevistado por Moisés González, del periódico digital y programa Despertar Nacional, que se transmite todos los sábados por Vega TV (Altice 52 y Claro 48), en Estados Unidos por TV Quisqueya 1027 de Optimum y Dish latino canal 812-5 para EE.UU., Canadá y Puerto Rico y por OEPM Televisión.

Al hacer un balance de su gestión en la República Dominicana, el embajador de Israel reiteró que la nación dominicana es un regalo de Dios.

Danny Biran, resaltó la fortaleza de las relaciones bilaterales en los dos países que no solo son en el ámbito diplomático, comercial y cultural, sino que tienen un carácter histórico entre ambos pueblos.

“Yo quiero decirle, también ustedes tienen que entender y lo voy a repetir, ustedes tienen como país un regalo de Dios. Ustedes tienen que aprovechar todo lo que tienen. Empresas israelíes del sector privado de Israel tienen el interés de invertir más de US$300 millones de dólares aquí en el país, en diferentes sectores, esto muestra que es un lugar realmente regalo de Dios”

El embajador de Israel reveló que pronto habrá vuelos directos de Israel hacia la República Dominicana al indicar que una delegación dominicana estará visitando a Israel para tratar ese y otros temas.

“A principios de agosto vamos a tener una visita de aquí a Israel para hablar y tratar de remover este tema. Estoy feliz porque cada año hay más y más turistas Israelíes. En Israel, no es un secreto que la situación económica es muy buena y los israelitas tienen dinero, yo pienso que uno de los países donde tienen que gastar ese dinero es en la República Dominicana:.

El embajador de Israel resaltó el impacto que tendrá para el pais, la firma del acuerdo entre el gobiernodominicano firma acuerdo con Israel para Plan Maestro de Gestión del Agua

“Me siento muy bien, me siento orgulloso, realmente este acuerdo, hay que entenderlo, falta agua en el mundo, no solo en la República Dominicana, había grandes problemas de agua en Israel que ya resolvimos y hay grandes problemas de agua en el mundo. El agua es vida, agua es salud, agua es todo, agua es derecho humano. Gracias al presidente Luis Abinader, gracias a Wellinton Arnaud, gracias a las autoridades dominicanas, realmente porque desde el primer día aquí en el país, están haciendo lo posible por solucionar y resolver este tema del agua, no sólo diciendo, sino también actuando en diferentes lugares del país y esto dice mucho del éxito de las relaciones entre ambos países”, indicó el embajador de Israel en el país.