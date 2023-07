Apagones trastornan la vida de la gente en sectores de Villa Mella

Pobladores de distintos sectores de Villa Mella se sienten desesperados por el incremento de las interrupciones eléctricas y la cantidad de horas que dura para regresar la energía, lo que se suma a la intensa ola de calor que afecta al país fruto del verano.

Moradores que pertenecen a la Junta de Vecinos de la Colonia de los Doctores en Villa Mella manifestaron al Listín Diario que es dificil estudiar y hacer sus actividades diarias por la tanda de apagones que están sintiendo.

“Tenemos problemas de la luz en el Residencial Colonia de los Doctores, desde el sábado estamos teniendo problemas porque se va a la 5:00 de la tarde y nos dan las doce y la una de la madrugada sin luz, eso está ocurriendo desde ese día y no ha habido mejoría”, explicó Eulalia Ferreras.

Agregó que es una situación demasiado agobiante y que los inversores no dan abasto para mantener la energía, sobre todo, por las altas temperaturas.

“Mi papá tiene 63 años y tiene problemas para conciliar el sueño, me dio mucha pena verlo en la galeria trasnochado porque no pudo dormir en toda la noche. Yo estudio y trabajo, tengo que prender velas para hacer mis tareas y llegó trasnochada a trabajar y esto es insoportable”, fue el testimonio de Mariana Díaz, una joven que reside en Villa Mella. Agregó que antes no se iba la energía tanto como ahora.

Edeeste reporta averías

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) reportó la salidad de circuitos por averias en Villa Mella, en los sectores: La Colonia de los Doctores, Barrio Nuevo, Urbanización Primaveral, El Tamarindo, La Torre y Casa Vieja.

Otras comunidades afectadas son las pertenecientes a: El Brisal, La Caleta y Sabana Grande de Boya.

Desde hace semanas crecen las quejas de la gente por las altas temperaturas y los crecientes apagones.