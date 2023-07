Pasaporte electrónico tendrá igual costo que el emitido en físico

La adquisición de una libreta de pasaporte en la modalidad electrónica, tendrá los mismos costos de la emisión por primera vez, renovación, perdida y demás servicios que el físico, informó la vocera de la Dirección General de Pasaportes (DGP), Josefina Capellán.

De acuerdo con Capellán, uno de los principales requerimientos del presidente Luis Abinader, al ordenar antes de ayer la contratación, diseño, suministro de libretas, equipamiento y mantenimiento de los sistemas tecnológicos para la emisión del pasaporte electrónico en el país, es que esto no influya en los precios ya establecidos.

La vocera del ente explicó que, a pesar de la acogida del mandato para migrar hacia esta nueva modalidad en el documento de viaje, que podría significar un posible cambio en la constitución del mismo, el mandatario ha sido reiterativo en que no se varíe el costo del documento a los usuarios.

“Vamos a ver más adelante cómo seguirán las reuniones, cómo seguirá esa comisión, como se llevará a cabo, si seguirá el mismo patrón o no del mismo que tenemos, en cuanto a la forma, pero creo que no, que va a cambiar”, indicó Capellán, agregando al tiempo que “en lo que el presidente ha sido reiterativo es que no variará el costo, porque ya hay algunas personas diciendo que eso es para aumentar el costo de las libretas, pero tenemos una instrucción por parte de él de que no variará”, dijo.

Explicó que en la DGP se trabajaba desde el año 2022 en el cambio del documento mecánico hacia el electrónico, pero con la emisión del decreto 282-23, el jefe de Estado deja establecidas sus especificaciones directas en cuanto a forma y otros detalles.

“Nosotros acogemos y continuamos con el proceso que estaba desde el año 2022; ahora, ya el Presidente es más extenso con el decreto porque nos está dando hasta forma y nos está fijando un tiempo para rendir el informe y está calificando el documento como un documento de seguridad nacional”, aseguró Capellán.

Decreto

Abinader dispuso mediante decreto que todo respecto a la seguridad, constitución, conformación, elaboración del pasaporte electrónico, que incluirá un chip en que se almacenan los datos biométricos y la información personal de su dueño, debe mantenerse a discrecionalidad.

Según informó Capellán, una de las principales motivaciones para realizar este cambio, son las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la cual ha sugerido a los países miembros, incluyendo a República Dominicana, reemplazar los documentos de viajes tradicionales por pasaportes electrónicos.

Además, de que República Dominicana es uno de cuatro países en la región que aún no tienen esta modalidad que facilita la agilidad en la entrada y salida de los viajeros en todos los aeropuertos.

Asimismo, indicó que pasado el plazo de un año fijado por el presidente Abinader para presentar el informe y cuando empiecen a utilizarse los pasaportes electrónicos, de forma gradual toda la población pasará a tener documentos de este tipo.

“Se inicia, por supuesto, por los que llegan por primera vez, las renovaciones, supongo que se sumarán los que se les pierde y eso, pero la intención es que poco a poco, toda la población tenga su pasaporte electrónico”, señaló Capellán.

