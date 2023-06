Construir, juntos, un sistema financiero internacional con mayor reacción, más justo y más solidario

La arquitectura financiera internacional heredada de la posguerra ya no está lo suficientemente adaptada al aumento de las desigualdades, los desafíos climáticos, la pérdida de biodiversidad y los desafíos de la salud pública característicos del siglo XXI. Las respuestas de la comunidad internacional son, en la actualidad, fragmentadas, parciales e insuficientes. Por una parte, los recursos desplegados en condiciones favorables por parte de las instituciones de desarrollo no producen todo su potencial, en particular en términos de impacto, de cofinanciación y de adecuación a las necesidades de los países. Por otra parte, el encarecimiento de las condiciones de financiación y el incremento del endeudamiento frenan las inversiones en los países en desarrollo, dejándolos sin los recursos necesarios para hacer frente a sus desafíos.

La solidaridad internacional es, no obstante, indispensable. Las crisis fragilizan los países más pobres y vulnerables. Para permitir a los países más expuestos enfrentar las consecuencias de la agresión de Rusia a Ucrania (seguridad alimentaria y energética), así como financiar el altísimo costo de la transición climática, es indispensable llevar a cabo un cambio de escala.

El sistema financiero internacional, diseñado en el marco de los acuerdos de Bretton Woods (1944), está llegando a su límite, en un momento en el que dos riesgos de envergadura amenazan el porvenir de nuestro planeta: en primer lugar, un apoyo insuficiente al desarrollo y a la protección de los bienes públicos mundiales, como consecuencia de la escasez de los recursos movilizados, y, en segundo lugar y ante todo, un riesgo de fragmentación geopolítica. Necesitamos un multilateralismo eficaz y una cooperación reforzada.

Numerosos países del G7 y del G20, así como diversas organizaciones y asociaciones, comparten con Francia esta constatación y desean impulsar esta misma convicción: debemos actuar rápido y en conjunto para corregir los desequilibrios y las injusticias que generan estas fracturas. Llamamos, así, el día de hoy, a una revisión de nuestro programa y a un aumento brusco de la financiación. Debemos cambiar, juntos, el sistema financiero internacional para que tenga una mayor capacidad de reacción y sea más justo. ¡Luchemos contra las desigualdades, financiemos la transición climática y la protección de la biodiversidad!

Es el objetivo de la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, que tendrá lugar, los días 22 y 23 de junio próximos, en París. Sera una cumbre inclusiva: cada país, cada sensibilidad y cada propuesta deberá tener su lugar.

Esta cumbre se inscribe en una dinámica positiva, que incluye el lanzamiento de la reforma del Banco Mundial, la Presidencia india del G20 y la brasileña el año próximo, la revisión intermedia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos adoptados en el marco de las COP. Cada uno de ellos es un motivo de esperanza para mantener nuestro ímpetu. Ya se ha dado inicio a diversas soluciones tangibles: el Club de París y el G20 han lanzado una iniciativa de tratamiento de la deuda y Francia juega un papel crucial en la implementación de soluciones coordinadas en este marco común. Hemos propuesto y obtenido la movilización de 100 000 M$ de derechos especiales de giro del FMI en beneficio de los países más vulnerables. Todos los países que pueden deben, de aquí en adelante, participar de este esfuerzo. Muchos bancos multilaterales de desarrollo han comenzado a responder a las peticiones del G20 mediante la implementación de un conjunto de primeras medidas de optimización del capital para aumentar su capacidad de préstamo.

Pero hoy hay que ir más lejos, inspirándonos, por ejemplo, de la Iniciativa de Bridgetown, un conjunto de soluciones innovadoras impulsado por Barbados para enfrentar la vulnerabilidad climática que afecta a numerosos países en desarrollo y de ingresos medios.

Vamos a impulsar un programa de reformas de los bancos de desarrollo y del FMI para financiar mejor nuestras respuestas a los desafíos globales, así como a los países que más lo necesitan. Es un programa de promoción de enfoques y de mecanismos innovadores para acompañar a los países más pobres y vulnerables. Es también la voluntad de movilizar aún más las financiaciones privadas mediante mecanismos de garantía y de distribución de riesgos, con el fin de reorientar los flujos financieros hacia dichos países. Este programa supone una mayor movilización de nuestros instrumentos y de financiaciones nuevas e innovadoras, tanto públicas como privadas.

Para ser más eficaces, nuestras instituciones financieras internacionales deben poder comprometerse aún más de lo que lo hacen hoy para trabajar mejor juntos, sin dejar de movilizar mejor el ahorro privado. Debemos, ante todo, dar un lugar más importante a los países más vulnerables en los foros internacionales.

La Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial pondrá en primer plano los desafíos internacionales en materia financiera, y la presencia de numerosos jefes de Estado y de Gobierno dará la impulsión necesaria para obtener las transformaciones que se imponen.

----El autor es Eric Fournier, embajador de Francia