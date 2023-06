Muchos dominicanos ganan dólares en el trabajo remoto

A José la vida no le podrá pasar factura de manos cruzadas. Fue gerente de una empresa antes de la pandemia, pero ésta cerró y no pudo levantarse más. Hoy día forma parte de los miles de trabajadores dominicanos que pasan de 40 años y no les es fácil emplearse en República Dominicana, donde se ha priorizado a las personas con hasta 35 años para comenzar un trabajo.

La tecnología y su elevado conocimiento del inglés le permite conseguir empleo remoto y que la paga sea en dólares o su equivalencia. Ese es el nuevo recurso del trabajo a distancia para los de más edad que ya han acumulado una amplia experiencia y no consiguen muy fácil un nuevo puesto.

Sin embargo, no todo es color de rosa. El trabajo remoto, más cuando es desde el exterior, corre el riesgo de engrosar filas de la cuasi informalidad, porque recibe la paga por transferencia pero la entidad financiera le entrega pesos a la tasa del día y no dólares.

Y, no solo eso, sino que no recibe bonificación ni regalía, como tampoco le ofrecen un seguro médico. Ese tema es parte de las discusiones que buscan resolver los países en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionado con teletrabajo (remoto o a distancia); como también la discriminación por edad y la precarización del salario.

“Trabajo para una compañía de seguro médico.Hablamos con personas que están afiliados . Se nos paga por hora y también comisión”, explicó José, quien no quiso dar más detalle de su identidad para evitar posibles fricciones con la compañia. El horario que desarrolla es de 40 horas por semana y cualquier hora adicional se le paga a tiempo y medio, indicó.

El trabajo, además de que es por contrato y de que no todos pagan lo mismo, porque depende de la labor y la especialidad de la persona, el salario va desde US$80 dólares al día hasta US$150 aproximadamente, que si se calcula a la tasa de RD$55 por un dólar el monto mínimo resulta considerable siempre que se consiga directamente desde USA. El caso es, explica, que “mayormente hay un tercero de por medio y esto significa que el salario se reduce a aproximadamente US$5 la hora”.

El recurso del teletrabajo es buscado cada día más por personas que se han ido haciendo mayores para conseguir empleo nuevo, los que acuden a esa modalidad para conseguir el sustento mientras maduran la idea de un emprendimiento o moverse a otro país.

En República Dominicana, el teletrabajo tiene una regulación que empieza con un contrato voluntario entre las partes, pero no abarca la parte transnacional, que es cuando un trabajador acuerda una jornada laboral con empresas radicadas fuera de su territorio.

La resolución dominicana se refiere al ámbito nacional y, por tanto, plantea la seguridad de los datos, los costos laborales y los horarios. En teoría no marca diferencias entre los beneficios que debe recibir el trabajador cuando realiza una labor a distancia o cuando las realiza de manera presencial.

También asegura las inspecciones del Ministerio de Trabajo en el lugar donde se dessarrolla la labor.

Global

El trabajo transnacional, a distancia, generalmente se hace en el tema de servicios, como los centros de llamadas, requieren del conocimiento avanzado del idioma inglés, pero también los hay en español.

Según expertos laborales, muchas empresas los asumen como una forma de abaratar sus costos, alegando competitividad, especialmente porque pagan menos que en los países de origen que en los de destino.

Plataformas

Algunos recursos que ofrecen las plataformas para trabajar remoto son: We Work Remotely (inglés) weworkremotely.com

Es la plataforma más popular para encontrar trabajos remotos y está en inglés. Ahí encontrarás todo tipo de oportunidades laborales, en su mayoría enfocada a marketing y diseño .

También, Flexjobs (inglés) flexjobs.com; careerbuilder.com, infojobs.net, workingnomads.com/jobs, remote.co, angel.co, remoteok.com, weremoto.com, torre.co, para áreas de programación, diseño y marketing, y otros.