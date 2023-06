DGAPP incentiva la participación de empresas internacionales en la Autopista del Ámbar

Con la finalidad de incentivar a empresas e inversionistas europeos y asiáticos a participar en el proceso competitivo para la selección de adjudicatario del proyecto de construcción, mantenimiento y operación de la Autopista del Ámbar, la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) realizó dos “Roadshow” internacionales, uno en España y otro en Corea del Sur, para promover esta iniciativa que será desarrollada bajo la modalidad de alianza público privada.

La agenda desarrollada en Seúl-Corea para presentar las bondades y beneficios del Ámbar, su estructuración y el modelo financiero bajo la modalidad de alianza público-privada, estuvo a cargo del director ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, acompañado del subdirector técnico, Eliardo Cairo, y el asesor económico de la Dirección Ejecutiva, Jaime Pérez.

En un primer encuentro organizado en Seúl con la colaboración de la Embajada de República Dominicana en Corea, Freund manifestó que “para nadie es un secreto que República Dominicana se ha convertido en uno de los países que más captan inversión extranjera en toda la región, principalmente de capital norteamericano, capital europeo y también cada día crece más la inversión de países asiáticos”.

El funcionario destacó, ante los empresarios coreanos, la estabilidad económica del país, el buen clima de inversión y la seguridad jurídica fundamentada en la voluntad política del Gobierno para propiciar la inversión privada bajo la modalidad de alianzas público-privadas

En este encuentro, en que estuvieron presentes 25 representantes de empresas reconocidas del sector construcción, también estuvo presente el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Corea, Federico Alberto Cuello, y el encargado de la División de Soporte de Construcción del Ministerio de Tierra, infraestructura y Transporte de la República de Corea, Wo Jong Ha.

El embajador agradeció a los ejecutivos de las empresas coreanas por su gran interés en conocer las oportunidades de negocios que ofrece República Dominicano y puntualizó sobre la necesidad de fortalecer los vínculos comerciales entre ambas naciones.

“Necesitamos socios coreanos con experiencia, dispuestos a asociarse con contrapartes dominicanas y hacer realidad una obra cuya hora llegó y cuyo impacto para el desarrollo de la zona norte del país será extraordinario”, expresó el diplomático.

Empresas

Entre las empresas que participaron se encuentran: Posco E & C, Daewoo E & C, Dohwa Engenieering, Korea Engineering Consultants Corp (KECC), Soosun Engineering Co., Yooshin Engineering Corporation, Dohwa Engineering Co., Design and consulting, Ilsung Construction Co.

La delegación sostuvo una reunión con el representante del Banco Centroamericano de Integración Económica en Corea (CABEI, en inglés), Benedict Wonjin Shin y realizó reuniones “One to One”, con los ejecutivos de las empresas interesadas en conocer detalles del proyecto.

Dentro de la agenda se materializó una visita a las instalaciones de los aeropuertos de Gimpo y Jeju, invitados por Korea Airports Corporation, empresa dedicada a la industria de la aviación y gestión de aeropuertos, donde la delegación fue recibida por su presidente Hyeong Jung Yoon y el vicepresidente Young Gu Shin, quienes mostraron los servicios aeroportuarios que ofrecen y la dinámica del manejo de los 14 aeropuertos que operan con tecnología de última generación. Además, se hizo un recorrido por el Centro de Entrenamiento de Aviación de ambas terminales aéreas.

Esta empresa aeronáutica coreana tiene un acuerdo de intención con el Gobierno dominicano para la construcción del aeropuerto internacional de Pedernales, dentro de lo que es el proyecto de desarrollo turístico de esta provincia.

“Road Show” España

Del 30 de mayo al 02 de junio de este año, una delegación de la DGAPP encabezada por la subdirectora de Promoción, Izalia López e integrada por el subdirector de Gestión y Supervisión, Alan Jiménez, el asesor económico de la Dirección Ejecutiva, Jaime Pérez, y la encargada de Análisis y Evaluación de Proyectos, Elba Méndez, presentó el proyecto del Ámbar a empresas e inversionistas europeos.

En este primer “RoadShow”, coordinado con la colaboración de la Embajada Dominicana en España, participaron las empresas: Iridium Conseciones de Infraestructuras, OHLA, Abertis, al Grupo Puentes, Grupo Ortiz, COPASA, VINCI Highways, y Cointer del “Grupo AZVI”. Estas empresas fueron seleccionadas por su experiencia en el desarrollo de proyectos infraestructuras, con larga experiencia en el desarrollo de obras de las características del Ámbar.

Las empresas e inversionistas europeos, al igual que los coreanos se interesaron en conocer sobre la inversión inicial, el impacto medioambiental, la distribución de la infraestructura, los beneficios que aporta la integración de la Circunvalación Norte de Santiago y el proyecto Punta Bergantín, la seguridad jurídica, el impacto positivo que tendrá el proyecto para el dinamismo de económico de la región norte del país.

El proyecto de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Autopista del Ámbar, al que se encuentra integrado el mantenimiento y operación de la Circunvalación Norte de Santiago, en un solo circuito, ha sido estructurado para ejecutarse bajo la modalidad de alianza público-privada y se encuentra en la fase del proceso competitivo para la selección de adjudicatario, y por este motivo, la DGAPP desarrolla un proceso de promoción internacional que será replicado en República Dominicana del 14 al 16 de junio de este año para incentivar a empresas latinoamericanas y locales a participar como oferentes en el proceso.