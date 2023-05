RD, Guatemala, El Salvador y Honduras padecen inseguridad alimentaria aguda, según la ONU

El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA) publicó hoy un extracto del Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias: “Global Report on Food Crises 2023” (inglés), en el cual se indica que de casi 18 millones de personas de América Latina y el Caribe con altos de inseguridad alimentaria aguda, más de la mitad, 9.7 millones de personas son de cuatro países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

Este 3 de mayo de 2023 se realizó el lanzamiento oficial del Séptimo Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias (GRFC, en inglés), el cual señala que el número de personas que sufre inseguridad alimentaria aguda aumentó por cuarto año consecutivo en 2022, dice.

Se estima que, en el año 2022, 258 millones de personas en 58 países y territorios experimentaron los niveles más altos de inseguridad alimentaria aguda y requirieron asistencia alimentaria urgente.

Las estimaciones indicadas se basan en los enfoques internacionales de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases y Cadré Harmonisé (Fases CIF/CH 3 o superior) o equivalente.

De los 258 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda, casi 18 millones son de América Latina y el Caribe, más de la mitad, 9.7 millones de personas son de cuatro países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

Desde 2018, El Salvador, Guatemala y Honduras, fueron incluidos consistentemente en el Informe como países con crisis alimentarias y el número estimado de personas que enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda se cuadruplicó.

El aumento de los niveles de inseguridad alimentaria aguda se debe a los efectos económicos de crisis nacionales e internacionales amplificados como el conflicto armado de Ucrania y Rusia. De igual forma, se menciona a los fenómenos meteorológicos extremos, particularmente sequías en el Corredor Seco y el impacto de los huracanes Eta y Iota en el 2020, cuyos efectos negativos todavía perduraron en el 2022.

El Informe Mundial de Crisis Alimentaria para Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana tomó de referencia los datos obtenidos en los análisis de la CIF coordinados por los gobiernos de los países con el apoyo técnico del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) mediante el Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA).

Seguridad

El Informe se publica bajo la responsabilidad de la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN) en apoyo de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias (GNAFC), según POGRESAN-SICA.

Además, que este Informe es el resultado de un esfuerzo de colaboración de 16 asociados para realizar una evaluación de la inseguridad alimentaria aguda basada en el consenso técnico de expertos de los países que enfrentan crisis alimentarias. Asimismo, el Informe tiene el propósito de informar y guiar a la acción humanitaria y de desarrollo, proporcionando datos y análisis independientes y basados en el consenso técnico.

El PROGRESAN-SICA es un programa de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) con financiamiento de la Unión Europea. Cuenta con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Iniciativa Global de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), entre otras.

"Global Report on Food Crises 2023 (GRFC 2023)". FSIN and Global Network Against Food Crises. 2023