Comerciantes en Los Alcarrizos: “La venta está color de hormiga”

Sauro Scalella

Santo Domingo, RD.

“La venta está color de hormiga. La cosa no está buena”, sentenció Lorenzo Roa, quien se ha dedicado a vender plátanos en el mercadito de Los Alcarrizos, al momento de referirse a la comercialización de los productos de primera necesidad que lugareños suelen comprar en esa zona.

Roa vende sus plátanos (verdes y maduros) a RD$10.00 la unidad, mientras que “al por mayor” los vende a RD$9.00.

A pesar de esos precios, el vendedor dijo que la difícil situación se debe a que las personas no tienen dinero, coincidiendo, en ese sentido, con otros comerciantes del mismo mercado que venden alimentos, como piña, tayota, guineítos, arroz y cartones de huevos.

“Hay mercancía, hay comida, lo que no hay es dinero. Todo es por tiempo, donde no hay dinero la cosa no va caminando bien”, dijo Roa, al subrayar que la economía en el mercado está “malograda”.

Sandy Brito, quien trabaja en la surtidora “Pérez”, señaló que el dinamismo económico ha estado “lento” y los precios “descontrolados”. Brito explicó que han tenido que subir los precios de los alimentos, ya que “si tú compras ( dijo al periodista) más caro, tienes que vender más caro por obligación”. “Ahora se vende menos”, apuntó el comerciante.

José Contreras, otro comunitario, también coincidió con Roa acerca de esa realidad: “Está todo muerto. No hay dinero. No hay circulante en la calle a diferencia de otros tiempos”.

Productos

En el mercadito de Los Alcarrizos, la libra de arroz “soberano” y “gallo” se está vendiendo a RD$32, mientras que la de la marca “Pimco” está a RD$33, el “americano” a RD$28 y, la libra del más económico, el arroz “ponono”, se ha estado vendiendo a RD$26.

Respecto al precio de la libra de habichuelas rojas y gira, estas se están comercializando a RD$65 cada una. El gandul seco tiene un precio de RD$60 la libra.

Asimismo, el filete de bacalao está a RD$160 y un medio galón de aceite crisol se está vendiendo entre RD$340 y RD$345 .

En tanto, los comerciantes venden el guineíto a tres por RD$10, la piña la venden a cuatro por RD$100, dependiendo su tamaño, y la tayota a RD$15 la unidad.

Ante esto, Aquilino Frías Torres, morador de ese sector, expresó que los precios de los alimentos, incluidos en la canasta básica del país están “inasequibles”.

“Los precios están por el cielo. Está todo caro”, dijo Frías Torres.

Huevos

El alimento que más se está vendiendo en el mercadito es el huevo, según declaró César Ava, vendedor al por mayor de ese alimento.

“Lo estamos vendiendo a RD$185 y RD$190. El millar a RD$6.000 o RD$5.900 (…) el huevo es lo que más se vende aquí en Los Alcarrizos”, indicó Cesar. Sin embargo, manifestó que “todo está caro”.

Pro Consumidor

República Dominicana ha sido uno de los países de Centroamérica y el Caribe menos impactado con la inflación del costo de los productos básicos alimentarios, según el último informe realizado por la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras que preside Mario Castejón, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico de esa nación centroamericana.

El informe fue dado a conocer ayer por el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.