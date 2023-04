Trabajadores comienzan a ver aumentos esta semana

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El aumento salarial dispuesto para los salarios mínimos del sector privado no sectorizado comenzará a reflejarse esta semana en las empresas que pagan semanal y a partir del 15 de este mes en aquellas que requieren verificar sus nóminas en los primeros días del mes.

El vicepresidente ejecutivo de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Pedro Rodríguez, dijo que la resolución de alza salarial aplica desde esta semana para los trabajadores que cobran semanal.

“Nosotros confirmamos la resolución de compromiso obligatorio. Estamos comprometidos con el cumplimiento de las obligaciones”, recalcó el representante de los patronos. Precisó que la resolución aplica desde el 1 de este mes para los que cobran semanal y están dentro de los sectores privados no sectorizados.

Recuerda que la resolución establece que el primer tramo se pague este mes y el segundo en febrero del año próximo.

De acuerdo con la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social CNS-01-2023 el aumento de 19 % en los salarios mínimos se aplicará en dos partidas, la primera de un 15 % y una segunda del 4 % en febrero próximo.

Aplica a las grandes empresas, medianas, micro y a los vigilantes privados y trabajadores del campo, con la excepción del sector azucarero que tiene una tarifa particular. En el campo es de RD$598 la jornada de ocho horas al día

Compromiso

Según señaló el vicepresidente ejecutivo de la Copardom, Pedro Rodríguez, la resolución indica que el procedimiento de nómina o salario es obligatorio.

“Es una decisión vinculante y tripartita, en la que se priorizó el diálogo, independientemente del esfuerzo”, sostuvo.

Corrobora que existen sanciones en caso de incumplimiento, verificadas por medio de la inspección del trabajo. Recuerda que el Código Laboral establece sanciones ante incumplimientos de cualquier tipo.

Sindicalistas advierten

El Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) advirtió al sector empleador que posibles incumplimientos de lalza salarial pactada para comenzar el 1 de este mes en el sector privado no sectorizado trae penas que sobrepasan las violaciones laborales contempladas por ley. Pepe Abreu explicó que un incumplimiento puede caer en además de una condena moral, en la cláusula de “trabajo realizado no pagado”, lo cual no se trata de manera común, sino como una sustracción, que lleva hasta prisión.

No obstante, afirmó que está claro que la mayoría de las empresas que toca la resolución que dispone un alza de 19 % en el salario privado no sectorizado han tomado las previsiones y cumplirán por temor a ser sancionados por violaciones.

Explicó que el Ministerio de Trabajo tiene una instancia para conocer posibles casos y los sindicatos disponen de abogados que pueden canalizar esos temas en la corte y ante organismos internacionales.

En este aumento no aplican ni las zonas francas, ni turismo ni trabajadores de la construcción.

También habló de la necesidad de un equilibrio salarial en el sector público como también en el privado, en este último por las quejas de empresas que tienen que disponer de millonarios recursos para la cesantía. Reveló que el alza en el sector público fue tratado con el presidente Luis Abinader, y se quedó pendiente hacer una revisión, especialmente en el desequilibrio que hay de unos muy bajos y otros muy altos.Abreu se refirió por igual al 10 % de ley por beneficios anuales de las empresas y al respaldo para que el sector público también aumente y equilibre los salarios de los trabajadores, que se verá en comisiones.

Indicó que es una práctica concentrar grandes pagos en pocas personas y eso encarece la cesantía.