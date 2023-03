Federación de cruceros reconoce a David Collado

Redacción Economía & Negocios

Miami, Florida, Estados Unidos

El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, fue reconocido por la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, en inglés) por las cifras récord que ha alcanzado el país en la llegada de cruceristas.

El reconocimiento fue realizado por la FCCA durante la celebración del “Roadshow” realizado por el Ministerio de turismo a 200 tours operadores y agencias de viajes especializados en turismo de cruceros, en la ciudad de Miami Florida.

El reconocimiento al ministro dominicano ha sido otorgado por segunda ocasión, por sus aportes en el desarrollo y crecimiento del turismo de cruceros en República Dominicana, que en el 2022 cerró como el mejor año de República Dominicana con 1.3 millones de cruceristas, y que es una cifra récord para el país caribeño.

La FCCA es una asociación comercial sin fines de lucro compuesta las más importantes líneas de cruceros que operan más de 100 barcos en Florida, el Caribe y Latinoamérica.

Crecimiento

En este año se reporta un importante crecimiento del turismo de cruceros.Recientemente, el ministro de turismo David Collado dijo que en este año 2023 la actividad turística arrancó igual o más fuerte que en 2022, el cual fue el mejor año de la historia para República Dominicana.

En enero, se registró la llegada de casi un millón de visitantes, de los cuales por la vía aérea entraron al país 674,737 turistas para un crecimiento de 27% respecto a 2022.

Mientras que en ese mismo mes por la vía de cruceros llegaron 273,845 cruceristas para un crecimiento de 191% respecto al 2022.

Eso arroja un total de 948,582 visitantes lo que se traduce en un crecimiento de 52% en llegada total de visitantes por aeropuertos y puertos del país, dijno el ministro durante un encuentro con la prensa.

“El reto en 2023 es superarnos a nosotros mismos, luego de los extraordinarios resultados de 2022, y lo estamos consiguiendo” afirmó el ministro Collado el cual explicó que esto es el resultado del trabajo incansable del gabinete de turismo encabezado por el presidente Luis Abinader así como del equipo del Mitur.

Como también, de la armonía y el trabajo en equipo que se está realizando de la mano con el sector privado para promover y seguir creciendo la llegada de extranjeros al país.

La temporada de cruceros en República Dominicana comienza entre octubre-diciembre (varía según inicio de la línea de crucero) y termina entre marzo-abril, según el portal cruceros.com.do.

Los cruceristas que arribaron por los puertos dominicanos en noviembre del año 2021 provinieron de 119 nacionalidades.

Las proyecciones de crecimiento de la llegada de cruceros a República Dominicana fueron también señaladas por la viceministra de turismo del país caribeño, Jacqueline Mora.

Dijo en enero junto al ministro Collado que fue el mes de mayor llegada de cruceristas de la historia del país, superando en casi un 50% el récord anterior que era de enero de 2017 cuando llegaron a República Dominicana 186,000 pasajeros, versus los más de 273,000.

“Y no solo fue el mejor mes de la historia en cuanto a llegada de crucerista, también fue el de mayor cantidad de operaciones con un total de 112 operaciones dentro de las cuales se recibió el crucero más grande del mundo, el “Wonder of the Seas” con capacidad de casi 7,000 personas, en el puerto de Taino Bay” afirmó.

Otros reportes indican que en este marzo 2023 se alcanzará un mayor número de llegadas de embarcaciones turísticas a las costas del país, que se extenderá a los próximos años, debido a que se costuuyen Samaná Bayport y Port Cabo Rojo.

Centro

El Gobierno dominicano trabaja para lograr que el país sea un “hub” de cruceros en el Caribe.

Dinamismo

La llegada de cruceristas contribuye con una dinámica económica con la compra de regalos, comida y artesanías.

Gasto

El gasto promedio de un crucerista en República Dominicana es de US$100 por día, según los datos publicados por el Banco Central.

Puertos

Amber Cove , Taíno Bay, también en Puerto Plata, La Romana, Samaná, y Santo Domingo son los que reciben más cruceristas.