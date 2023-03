Comité Nacional de Salario aumenta 19% al salario mínimo

Melanie Cuevas

Santo Domingo, RD.

En una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader, el Comité Nacional de Salarios (CNS) anunció el aumento de un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizado.

En el encuentro, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, informó que este aumento comienza a aplicarse en el mes de abril, con una alza de un 15% y posteriormente en febrero de 2024 un incremento de un 4% para las grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

“Este salario mínimo más alto no sectorizado cubría el 77% de la canasta básica, 93% del costo de la canasta básica familiar; el salario de la mediana empresa que cubría el 53% ahora pasa a cubrir el 85% de la canasta básica; en caso de las pequeñas empresas aumenta el 10%, es decir 47% de cobertura ahora va a cubrir 57% al salario mínimo del sector no sectorizado del costo de la canasta básica”, dijo de Camps.

Con el aumento del 15%, las empresas grandes, que tenían el salario mínimo en RD$21,000, pasan a RD$24,150 para un aumento de RD$3,150; las medianas pasan de RD$19,250 a RD$22,137.5, para un aumento de 2,887.5

De igual forma, las pequeñas empresas que mantenían el salario mínimo en RD$12,900 pasan a aumentar RD$1,935 colocando el salario mínimo en RD$14,835.

Por último, las microempresas con un salario mínimo de RD$11,900 aumentan 1,785 para tener un salario mínimo de RD$13,685.

Sector sindical

Mientras que el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Pepe Abreu, señaló que no se sentía conforme con el aumento, pero su lucha va en incremento, por lo que seguirán batallando desde los logros alcanzados.

“Nosotros no estamos conformes, porque el hombre o la mujer que se demuestra conforme no merece estar vivo, la vida es una lucha permanente continua y si tú no aceptabas ese mínimo que estaba ahí, tú podrías entonces decir que va a hacer una revolución armada”, agregó.

Señaló que había que llegar a un acuerdo, puesto no pueden declarar una revolución armada y derrocar a los empresarios.

Agregó, además, que los empleados representan la fuerza laboral, por lo que “merecen vivir con dignidad”, explicando que hasta ahora llevan un nivel de subsistencia y este proceso de aumento lleva que sus ingresos sean representativos.

“De manera que el trabajo constituya una vía de realización personal y familiar, que no constituya una obligación pura y simple, sino que constituya una superación del trabajador en lo personal y en lo familiar”, dijo el sindicalista.