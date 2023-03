Puerto Plata: Taíno Bay recibe por primera vez tres cruceros al mismo tiempo

Edgar Lantigua

Puerto Plata, RD

El puerto Taíno Bay, en la bahía de Puerto Plata, alcanza hoy un nuevo hito en sus operaciones, al recibir tres cruceros al mismo tiempo, mientras opera también una embarcación de carga.

Hasta el momento la terminal, inaugurada en 15 de diciembre del 2021, había recibido en diferentes ocasiones dos embarcaciones turísticas al mismo tiempo, incluyendo el crucero más grande del mundo, el Wonder of the seas (Maravilla de los Mares), de la compañía Royal Caribbean Cruise Line.

Este viernes se encuentran en puerto el Norwegian Encore con 4,592 pasajeros y 1,632 tripulantes, Seven Seas Splendor 707 pasajeros y 548 tripulantes y el Celebrity Constellation 1,817 pasajeros y 971 tripulantes.

En adición a esto, en el puerto Amber Cove, de Carnival Cruise en Maimón, se encuentra el Crucero Carnival Spirit, con lo cual la cifra de visitantes a ambas terminales se eleva a más de 13 mil personas.

No todos descienden del crucero para conocer la ciudad, pero el impacto de cuatro embarcaciones simultáneas genera un gran dinamismo en la zona.

Este mes de marzo marca un nuevo hito en la llegada de cruceros a Puerto Plata, con 67 toques, superando al mes de enero cuando se recibieron 61 embarcaciones.

Se estima que los puertos de esta provincia recibirán más 1 millón quinientos mil visitantes entre el presente año.