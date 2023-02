Los consejos de la empresaria Nathaly Zamora para ser exitoso

La venezolana Nathaly Zamora es una publicista que ha logrado abrirse camino entre una industria tan competitiva como la de relaciones públicas y del entretenimiento. Tiene a la fecha su propia agencia llamada Zamora Group, cuenta con más de 15 años de experiencia y representa a diversas personalidades internacionales.

En su país natal trabajó en agencias de publicidad representando a clientes como DirecTV, Nokia Latam y The Famous Grouse. Sin embargo, en 2009, con sus conocimientos y experiencia en la maleta, decide emigrar a Estados Unidos para ampliar sus oportunidades de trabajo.

No obstante, no fue fácil insertarse en este mundo, ya que cuando decidió emigrar a los Estados Unidos en búsqueda de opciones más amplias de trabajo, inició con empleos ajenos a su profesión hasta que logró estabilizase y luego abrirse paso en la industria de las relaciones pública

La publicista comenta que entre los retos más difíciles con los que ha tenido que lidiar en la industria es que esta sigue siendo machista, por lo que cuando ven que es una mujer la encargada creen que no podrá con el proyecto o que pueden pasar sobre ella.

“Mis clientes no llegaron donde están de un día para otro, han sido años de trabajo, y yo he aprendido a superar los retos con carácter, con personalidad para demostrar que soy mujer, pero nadie me va a pasar por encima y voy a alcanzar el éxito de mis clientes y derrumbar esas dudas de si podré”, indica Zamora.

La publicista menciona que se dedicó a las relaciones públicas no pensando en el dinero, sino en la labor social que le hace feliz, de unir talentos y hacer crecer a sus clientes. Por esta razón Zamora tiende a involucrarse con las marcas que representa y siempre les da más de lo que un PR comúnmente haría.

Nathaly Zamora revela que uno de los momentos en los que ha visto reflejado sus logros como mujer latina en la industria como publicista es formar parte de la Miami Fashion Week y la New York Fashion Week de la mano con el diseñador Custo Barcelona.

“Creo que luego que pasa esa presión y nervios antes y durante el desfile, darme cuenta que yo, una venezolana inmigrante, que luchó tanto por abrir su agencia y darse a conocer, estaba ahí como pieza fundamental de tan importante evento en la industria de la moda. Confieso que lloré de emoción y de orgullo propio, porque una vez más había entendido que nada es imposible”, menciona Zamora.