En marzo abrirán en Punta Cana el “Katmandú Park”

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

La cadena Meliá Hotels International inició la reconstrucción del hotel Paradisus Punta Cana, y junto a su socio Falcon´s Beyond realizaron el corte de cinta del hotel Falcon´s Resort by Meliá y el conteo regresivo para la apertura del nuevo parque de diversiones “Katmandú Park Punta Cana”, una de las más importantes inversiones económicas de la cadena hotelera en el país.

El acto de primer picazo, fue parte de la agenda del fin de semana del presidente de la República, Luis Abinader, en el cual estuvo acompañado de los ejecutivos de Meliá Hotels International, encabezados por Gabriel Escarrer Jaume y sus socios de Falcon’s Beyond, con la presencia de Scott Demerau, así como el ministro de Turismo, David Collado, funcionarios del gobierno, personalidades relacionadas al sector, e invitados especiales.

El nuevo parque tendrá atracciones y juegos innovadores, los primeros en su tipo, que sumergen a los visitantes en la franquicia original y propiedad de la compañía, The Hidden Realms of Katmandu (Los Reinos Ocultos de Katmandú).

Opciones flexibles

El Katmandú Park Punta Cana contará con una variedad de opciones de boletos flexibles, incluyendo: Use Pass (US$120 por adulto y US$85 por niño/a): este pase brinda a los visitantes acceso por una vez a todas las atracciones y paseos por el parque, desde Voyage of the Fathom Wanderer hasta EtherQuest, en cualquier día hasta que se agote el pase.

De acuerdo a la empresa, el pase seguirá siendo válido hasta que los visitantes hayan visitado cada atracción en el parque una vez.

Otra modalidad es el VIP Pass (US$225 por adulto y US$140 por niño), este pase permitirá a los visitantes disfrutar de todas las atracciones del parque en cualquier día hasta que se agote el pase. Además del acceso a todas las atracciones, los huéspedes reciben 18 hoyos adicionales de Expedition Golf, estacionamiento VIP, un casillero de cortesía y un crédito de US$75 para gastar en el parque.

Igual, se ofrece la opción Katmandu Pass (US$120 por adulto y $85 por niño), con el cual los visitantes pueden experimentar todas las atracciones una vez en un día con transporte incluido desde áreas de recogida seleccionadas.

Las personas que compren boletos del 13 de febrero al 15 de marzo recibirán un pase de cortesía de preestreno, que les brindará un adelanto de atracciones seleccionadas en el parque, antes de su completa apertura.

“Estamos absolutamente encantados de anunciar la fecha de apertura de Katmandú Park-Punta Cana, que combina a la perfección atracciones y entretenimiento inmersivos únicos en su tipo con hospitalidad de primera. Hemos estructurado la emisión de boletos de una manera que ofrece a los fanáticos la flexibilidad de explorar el parque, sin embargo, funciona mejor para sus vacaciones, ya sea que quieran visitarlo una vez o regresar todos los días”, dijo Cecil D. Magpuri, director ejecutivo de Falcon’s Beyond.

Los visitantes de Katmandu Park -Punta Cana recibirán una pulsera inteligente que lleva sus pases a las atracciones, permite pagos sin efectivo y les otorga una identidad única y virtual con BeyondME, una plataforma de juego en línea y fidelización de fanáticos de uso gratuito para todas las edades.

Otras inauguraciones

Como parte de la agenda del fin de semana, el presidente Luis Abinader encabezó distintos actos de inauguración y primer picazo en la provincia Monseñor Nouel el pasado sábado.

Tal fue el caso de la inauguración de la extensión provincial del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), de la nueva Oficina del Banco de Banreservas y del Proyecto de Rehabilitación de Redes e Iluminación enLos Quemados, Sonador, Arroyo Vuelta y Centro de Piedra Blanca y Troncal de Sabana del Puerto.

Asimismo, el mandatario inauguró el destacamento de la policía de Los Quemados y realizó una visita de supervisión a la Jornada “Primero Tú” de la Dirección General de Estrategias y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep).

US$110 millones

De acuerdo con las informaciones suministradas, la construcción del parque temático “Katmandú Park-Punta Cana” tiene una inversión estimada de US$60 millones, mientras que en el rediseño y cambio de marca del hotel Falcon’s Resort by Meliá, la inversión fue de US$10 millones y en el nuevo diseño del Paradisus Palma Real, en todas sus habitaciones, la inversión se estima en más de US$40 millones.