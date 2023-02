¿Qué buscan los turistas de la “Generación Z”?

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

¡República Dominicana lo tiene todo!, es el eslogan del país y los visitantes extranjeros lo han descubierto, especialmente el turista español, que fue en 2022 el protagonista de la recuperación del mercado europeo con un 70% de visitas de ocio como motivación de viajes hacia este país caribeño que ellos mismos definen como un paraíso multidestino de amplia y variada oferta.

De acuerdo con datos del Ministerio de Turismo (Mitur) ofrecidos por la viceministra Jacqueline Mora, en Madrid, España, la generación Z (nacidos entre 1998 y 2004) está entre las nuevas tendencias de viajes.

Afirmó que dos billones de personas en el mundo buscan conectar con las localidades en sus viajes, un 52% pasa más tiempo en redes sociales que hace un año, un 47% prefiere hacer viajes internacionales, un 26 % tiene ansias de viajar, entre otras motivaciones.

Mora indicó que los viajeros buscan en primer lugar enriquecimiento personal, en segundo lugar viajar en vuelos directos, y en tercer lugar hacia una marca destino y hacer turismo MICE (convenciones).

Santo Domingo

Entre las ofertas de Santo Domingo como destino, se promociona que es el primer destino MICE de la región, que es la Capital del Caribe, sus festivales gastronómicos en el verano, el centro de convenciones, los centros comerciales, campos de golf, 5,400 variedades de restaurantes, los museos del Hombre, del Arte Moderno y del Ámbar; y ser la cuna del merengue y la bachata, también por la salsa, el jazz y los festivales de música todo el año.

Actualmente, como oferta complementaria están nuevas atracciones como el parque Katmandú, de Meliá, en Punta Cana; y el parque temático de atracciones acuáticas más grande del Caribe como es El Dorado Park.

En 2022, entre la mayor estancia de los extranjeros no residentes, además del adulto y familiar el visitante aventurero alcanzó una participación de 25% en el caso de dominicanos no residentes, con estancias de 30 días y los turistas un 25% con estancias de 11 días. También figuran los turistas senior, quienes duraron entre 36 días los dominicanos no residentes y 14 días los no residentes.

A pesar del contexto de desaceleración global, el euro se ha fortalecido y está demostrado que los turistas, sobre todo los más aventureros tienen planeado viajar en los próximos doce meses, acabado el problema sanitario de la pandemia.

La oferta dominicana ofrece diversidad para aprovechar el ansia del viajero. No obstante, los resultados de las encuestas dicen que al 37% de los viajeros con presupuestos limitados les preocupan los precios de los alojamientos, buscan costos eficientes, prefieren unidades de renta corta y consideraciones de marca.

En cuanto a los vuelos más buscados, ocupa el primer lugar el destino Punta Cana, con un 83%, seguido de destinos como Lisboa, Estambul, Turquía; Bahamas, Montego Bay, Santo Domingo, Tokyo, Costa Rica, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Ciudad México, en México.

Comportamiento de turistas

El 26% de los pasajeros fueron dominicanos no residentes y un 67% visitantes extranjeros no residentes (turistas). De estos un 28% era adultos que tuvieron una estancia de 10 día; un 25% aventureros de 11 días; 35% familias por 10 días, senior fueron un 12 y duraron 14 días..

88% volvería

La mayor parte de los visitantes europeos vino de Madrid (85 %) y de 11, 003 encuestados el 88% dijo que volvería. El 18% vino con familia y amigos y 4 % del total por boda y luna de miel.