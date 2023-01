Poco se sabe sobre gasto RD$2 MM en publicidad de registro doméstico

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

Las quejas, desconocimiento y ministerio rodean el plan piloto de regulación de las trabajadoras domésticas que inició hace un mes y dos semanas, el cual arrojaría datos de los empleadores y trabajadores de este sector, como un paso neurálgico hacia la reivindicación de este oficio en República Dominicana.

El anuncio de la formalización del servicio doméstico llenó de esperanzas a estas empleadas, ya que se les garantizaría un salario mínimo mensual de RD$10,000, vacaciones, seguro médico y disfrute de una pensión por vejez.

Para estos fines, el Ministerio de Trabajo contrató servicios de publicidad para la campaña de registro doméstico, así como para su creación por más de RD$1 millón, según confirmó Listín Diario a través del Sistema Integral de Monitoreo y Análisis de Datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Este instrumento de monitoreo detalla que ese ministerio adquirió estos servicios bajo modalidad de compras menores y procesos de excepción que alcanzan la cantidad de RD$1,656.263.99 millones, para regar la voz sobre este plan piloto de empadronamiento.

En el portal se pudo apreciar que la empresa de consultoría española “Llorente & Cuenca Dominicana SRL” fue la que ganó la licitación por un monto de RD$1,237,363.99 millones, para la ejecución de una campaña publicitaria sobre los resultados de las decisiones respecto al trabajo doméstico.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo realizó otros dos trámites, bajo proceso de excepción, para hacerle propaganda a ese registro que alcanza la suma de RD$418,900.

El proceso de excepción tiene por objetivo efectuar compras y contrataciones de bienes, servicios y obras ante las siguientes situaciones: “imprevisible”, “inmediata”, “concreta” y “probada”, según la DGCP.

Esta institución regulatoria de estos procesos establece que “no es posible la aplicación de los procedimientos de selección establecidos en la Ley en tiempo oportuno, bajo un procedimiento excepcional, que permita agilizar la compra o contratación, fundamentada en razones objetivas e inaplazables.”.

Empleadores confundidos

No obstante, pese al esfuerzo del Gobierno por dar a conocer la disposición y llamar a los patronos a empadronar a sus domésticas, todavía impera la falta de información entre los empleadores.

Tal fue el caso de Adelaida Peña Mejía, quien vive en el sector Bella Vista del Distrito Nacional y cuenta con dos domésticas para hacer las labores del hogar.

Peña Mejía expresó que este proceso carece de formalidad, al explicar que aunque está abierto para proceder a registrar desconoce dónde acudir para pedir información al respecto.

“El proceso está, pero no se puede hacer, no hay dónde acudir, y me pregunto: ¿Quién es que informa? ¿Quién te orienta? ¿Hasta cuándo tengo para registrar? ¿Me pondrán alguna multa?...No veo formalidad…”, expresó la dama a este medio.

Mientras Altagracia Tavera, quien reside en Invivienda de Santo Domingo Este, dijo que no registrará a su trabajadora, al reconocer que no tiene documentos legales.

“Carminia (doméstica) tiene muchos años con nosotros, pero no tiene papeles, así que yo no voy a regularla porque va a ser peor. Eso sí, yo le pago más que el mínimo, come y duerme aquí en la casa y lo que ella necesita se lo doy sin problemas, porque ella es de la familia”, indicó Altagracia.

Asimismo, Katherine Gómez, vecina del sector Naco y quien tiene una empleada, afirmó que desconocía que había que regular este tipo de trabajo.

“¿Pero de qué registro doméstico me hablas? ¿Para qué?...No creo que tenga que hacer eso, porque la mía va una vez a la semana”, cuestionó la ciudadana.

Gobierno no responde

Ante este escenario de dudas e incertidumbre, LISTÍN DIARIO pidió hace un mes al Ministerio de Trabajo datos sobre la cantidad de domésticas registradas hasta la fecha en su plataforma https://domesticas.mt.gob.do. Sin embargo, la respuesta fue el silencio.

De manera extraoficial, trascendió que las informaciones relacionadas al trabajo doméstico en esa entidad se manejan con “hermetismo”.

La presidenta de la Asociación de Comités de Amas de Casa Consumidoras y Usuarias de Servicios (Acacdisna), Ana Vertilia Cabrera, informó a este diario en días pasados que han acompañado a través de los años a todas esas trabajadoras en la lucha por el reclamo de sus derechos, así como en la necesidad de hacer un verdadero levantamiento de las empleadas de este sector.

También adelantó que la población de estas trabajadoras se aproxima a las 200, 000, y que por esta razón se torna urgente hacer un levantamiento para conocer de manera precisa cuántas hay en el país.

Hace cinco meses

El Gobierno dio a conocer hace cinco meses los mecanismos para formalizar a estas trabajadoras.