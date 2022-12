La “pinta” de Navidad: unos reciclan y otros gastan hasta RD$7,000

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

Son muchos los dominicanos que piensan en reciclar la ropa a utilizar este domingo 25 de diciembre por motivo de la Navidad y como una forma de mantener la tradición de estrenar para esta ocasión.

Si bien es cierto que algunos dirigen sus recursos a la compra de vestimenta, mayormente para el 31 de diciembre para recibir el nuevo año sin nada viejo o usado, otros optan por rehusar sus vestidos y mejores trajes.

Ciudadanos consultados por Listín Diario dijeron que el vestuario a utilizar en Navidad se corresponde a piezas compradas en meses pasados, así como otras previamente utilizadas.

Varios coincidieron en decir que repetirán la que se pusieron para la Navidad de 2021, al explicar que mantuvieron sus galas en buenas condiciones.

“Pienso ponerme ropa que compré en meses pasados que ya me puse y la repito sin problema porque en Navidad yo no salgo, me quedo con mis familiares en casa”, expresó una ciudadana.

Dicen precios están por las nubes

Al hablar sobre la razón de reciclar la ropa, refirieron que muchas se encuentran cada vez más cara.

“Nada más un pantalón anda costando los RD$2,000, una blusa y un vestidito sencillo anda por ahí, por eso mejor repito la ropa del año pasado y ya”, dijo una joven.

Ante este escenario, algunos expresaron que preferían mandar hacer un t-shirt o una pijama familia alusiva a la ocasión y que no supone un gasto mayor.

En cambio, otros se fueron de compras a centros comerciales de la ciudad y visitaron algunas franquicias de modas para adquirir ese vestido, pantalón, blusa y zapato especial para la ocasión.

Lenin Guzmán, un residente del Distrito Nacional, contó que visitó una plaza de esta demarcación, donde adquirió un pantalón, camiseta, abrigo y un par de tenis por un monto de RD$7,000.

“Iré a mi provincia Santiago lleno de estilo, tú sabes, de los pies a la cabeza porque esta fecha es muy importante y hay que celebrar y darse esos gustos porque uno trabaja mucho”, argumentó el joven.

Mientras que, la joven July Pimentel comentó que compró un vestido por US$15, lo que equivale a RD$836, a través de una popular plataforma de comercio internacional.

A la lista se suma, Carmen González, quien dijo que compró en Estados Unidos un enterizo por el valor de US$60, es decir, por RD$3,345.