“Este ha sido el mejor año para las cargas aéreas”

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

El movimiento de cargas aéreas se encuentra estable y las cifras que se tienen es de que este ha sido el mejor año para ese sector, ya que se han exportado 175 millones de libras de productos dominicanos desde el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) hacia distintos destinos, principalmente hacia la costa noroeste de Estados Unidos, que es donde residen más dominicanos.

No obstante, el gerente de desarrollo de carga del Aerodom, Gregorio Minaya, dijo a Listin Diario que aunque no manejan las tarifas, las informaciones que conoce es que desde junio 2020 a la fecha no ha habido aumento de precios en las tarifas, pero lo que sí es un tema a tratar es que se necesita que Jet Blue vuelva a operar vuelos de carga y que el Gobierno pueda asumir algún tipo de incentivo en los vuelos hacia el Caribe Oriental, porque las cargas solo se están registrando desde República Dominicana hacia allá.

Minaya explicó que no hay comercio bilateral que movilice productos aéreos en cantidades importantes con el Caribe Oriental y por eso solamente se registran ventas desde RD.

El ejecutivo de Aerodom dijo que no hay aumentos de precios significativos en los fletes aéreos. El 70 % de la carga aérea va hacia Estados Unidos y las tarifas están vinculadas al tipo de producto que van desde US$1 por kilo a menos de US$2 en el caso de artículos perecederos.

Sobre supuestos incrementos de precios de las cargas aéreas, dijo que se hizo un levantamiento y no se encontró ese detalle. Puso de ejemplo que Jet Blue tiene dos meses que no lleva cargas por restricciones en el destino del aeropuerto John F. Kennedy. Actualmente solo la aerolínea Delta está llevando cargas por New York.



Se requiere más cargueros

A Jet Blue lo necesitamos en el transporte de carga, dijo, porque su salida impacta las exportaciones dominicanas. La aerolínea se ha enfocado en el tráfico de pasajeros, además está en el proceso de remodelación de su terminal, explicó.

Productos que más se exportan

Los bienes perecederos de ciclo corto como los molondrones, ajíes morrones, vegetales orientales, tomates, piñas, tabaco, equipos médicos son los que más se exportan por la vía aérea desde RD a través del aeropuerto internacional JFPG (AILA).